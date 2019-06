Quốc hội thông qua quy định “uống rượu bia không lái xe”

Tổng Thư ký Quốc hội , Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc.

Lắng nghe ý nguyện của nhân dân

Ngày làm việc cuối cùng tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, sáng 14/6, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đây là đạo luật mang ý nghĩa xã hội và tính nhân văn cao, với mục tiêu định hướng hành vi, thay đổi thói quen có hại, góp phần quan trọng nâng cao thể chất, tinh thần, tuổi thọ và chất lượng cuộc sống của người dân.

Trước khi biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia, Quốc hội đã biểu quyết thông qua riêng đối với khoản 6 Điều 5 dự thảo Luật quy định về các hành vi bị nghiêm cấm. Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, trước tình hình ngày càng xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia gây ra hậu quả rất nghiêm trọng, đáp ứng nguyện vọng của cử tri và tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tha thiết đề nghị Quốc hội cho bổ sung vào Điều 5 về các hành vi bị nghiêm cấm một khoản ghi rõ cấm: “6. Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức là đã uống rượu, bia thì không được điều khiển phương tiện giao thông. Kết quả có 373/446 đại biểu đồng ý, chiếm 77,27% biểu quyết thông qua cấm người điều khiển phương tiện giao thông khi trong máu và hơi thở có nồng độ cồn.

Để luật đi vào cuộc sống, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đề nghị Chính phủ ngay sau khi Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia được thông qua, cần chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền rộng khắp để mọi người dân, gia đình, cơ quan, tổ chức hiểu rõ và thực hiện đầy đủ, chính xác quy định của Luật; đồng thời khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật này và các quy định của Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật Thương mại được sửa đổi tại Luật này; chú trọng củng cố, nâng cao năng lực cho người làm công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia và bố trí, huy động đủ nguồn lực cho việc tổ chức thi hành Luật.

Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm triển khai tốt việc thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, trật tự an toàn xã hội, phòng, chống bạo lực gia đình... để ngăn chặn có hiệu quả và xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm liên quan đến rượu, bia; nghiên cứu, đề xuất sửa đổi các quy định pháp luật có liên quan để xây dựng cơ chế đồng bộ, hữu hiệu trong phòng, chống tác hại của rượu, bia vì sức khỏe của người dân và an toàn của cộng đồng. Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2020.

Sự quyết tâm chính trị rất cao

Ông Bùi Sỹ Lợi (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội). Ảnh: LB

Trao đổi bên hành lang Quốc hội, ông Bùi Sỹ Lợi (Phó Chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội của Quốc hội) cho rằng, việc thông qua nội dung “đã uống rượu bia thì không lái xe” chứng tỏ Quốc hội hướng theo ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

“Tại buổi gặp gỡ báo chí cách đây ít ngày, chúng tôi biết được các nhà báo đã và đang rất ủng hộ đưa nội dung trên vào Luật. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu ý kiến để bổ sung vào khoản 6. Điều đó rất tốt. Với cá nhân tôi, khi tham gia giao thông đừng có uống rượu. Nhưng nếu nghỉ ngơi ở nhà, vui với bạn bè thì uống ly rượu, lon bia cũng được, nhưng uống làm sao cho đủ độ”.

Trước quyết định thông qua của Quốc hội về nội dung trên, ông Bùi Sỹ Lợi cho rằng: “Tôi thấy sự quyết tâm chính trị rất cao của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tôi hoàn toàn ủng hộ điều này. Luật ra đời phải thấm vào tư tưởng của nhân dân, của những người điều khiển phương tiện giao thông nhưng chí ít, đây là một lời cảnh báo cho hạnh phúc của nhân dân được đảm bảo. Như vậy, khi đi ra đường, ít ra chúng ta được an toàn hơn. Chính vì vậy, quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các đại biển Quốc hội khiến tôi thấy rất hạnh phúc và thở phào nhẹ nhõm”.

Tại buổi họp báo bế mạc kỳ họp thứ 7, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã trao đổi với báo chí xung quanh quy định “đã uống rượu bia thì không được lái xe”. Theo đó, lúc đầu xin ý kiến đại biểu Quốc hội, quy định này không đạt tỷ lệ “quá bán”, nhưng hôm nay (14/6) khi lấy ý kiến, tỷ lệ đại biểu Quốc hội tán thành cao (trên 77%). Trả lời vấn đề này, ông Hạnh Phúc cho biết, lúc đầu Quốc hội xin ý kiến đại biểu Quốc hội bằng hình thức biểu quyết điện tử về 2 phương án quy định cấm lái xe khi đã sử dụng rượu, bia trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong đó, phương án 1, Quốc hội thể hiện quan điểm rất mạnh mẽ. “Phương án 1 khác với Điều 8 của Luật Giao thông Đường bộ, nhưng lúc đầu chắc là do các đại biểu chưa hiểu rõ nội dung của quy định này nên tỷ lệ biểu quyết chưa được cao”, ông Phúc nói.

Theo ông Phúc, qua quá trình họp đoàn, họp tổ có trao đổi và giải thích rõ hơn quy định như vậy là muốn tăng nặng hơn hình thức xử lý với vi phạm này. Sau đó, các đại biểu Quốc hội đã hiểu rõ hơn. Từ cơ sở đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề xuất đưa quy định cấm người “Điều khiển phương tiện giao thông mà trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn”, tức đã uống rượu bia thì không lái xe, vào khoản 6, Điều 5 trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia. Hôm nay, khi biểu quyết, Quốc hội đạt được tỷ lệ đồng thuận trên 70%. Sau đó, Luật cũng được thông qua với 84% đại biểu Quốc hội tán thành.

Chiều 14/6, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo công bố kết quả Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo thông báo kết quả Kỳ họp, sau 20 ngày làm việc với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình kỳ họp. Quốc hội đã xem xét, thông qua 7 luật, cho ý kiến về 9 dự án luật; giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”; phê chuẩn nhân sự… Quốc hội đã tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày. Các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng 4 Bộ: Công an, Xây dựng, Giao thông Vận tải, Văn hóa - Thể thao và Du lịch và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác đã tham gia trả lời chất vấn. Các nhóm vấn đề chất vấn được lựa chọn xác đáng, bám sát thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội. Thành viên Chính phủ đã trả lời thẳng thắn, trách nhiệm. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 7; Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị; Nghị quyết về Chương trình giám sát và thành lập một Đoàn giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”. Quốc hội đã thông qua Nghị quyết Kỳ họp thứ 7, trong đó giao Chính phủ khẩn trương sửa đổi, bổ sung quy định về xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, tăng chế tài, xử phạt nghiêm các trường hợp sử dụng ma túy, rượu, bia, chất kích thích khác khi điều khiển phương tiện giao thông; đồng thời quyết định một số vấn đề liên quan đến điều hành ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công trung hạn v.v...

Lê Bảo