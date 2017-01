Quên tắt nến khi đi chơi, căn nhà cháy rụi vào mồng 1 Tết

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 16h chiều ngày mồng 1 tết tại căn 213 khu tập thể C2 Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội . Lực lượng PCCC số 2 đã huy động 3 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ PCCC tới hiện trường dập lửa.

Do căn phòng khá bé, kín, chủ nhà lại đi vắng nên các chiến sĩ lực lượng PCCC đã phải phá cửa để tiếp cận vào bên trong.

Chia sẻ với Zing.vn,,anh Sơn, hàng xóm của căn nhà bị cháy cho hay vào thời thời điểm trên, anh và nhiều người thấy khói đen và lửa bốc lên nghi ngút từ trong ngôi nhà 213. Thấy vậy, ngay lập tức họ đã hô hoán di tản và thông báo tới lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy. Theo lực lượng chức năng, nguyên nhân ban đầu được cho là chủ nhà trước khi đi chơi tết đã quên không thổi tắt cây nến trên ban thờ khiến lửa bén vào các vật dụng dễ cháy sau đó lan ra cả ngôi nhà.

Địa hình căn nhà bị cháy nằm ở tầng 2 với khu vực xung quanh được bao bọc bởi các căn nhà khác nên không gian trong nhà rất kín, khói độc không thoát được ra khiến lực lượng chức năng phải phá kính, sử dụng mặt nạ chống độc cùng với quạt hút khí độc chuyên dụng để tiếp cận.

Sau khoảng gần 30 phút lực lượng PCCC cơ bản đã khống chế được ngọn lửa. Phía bên trong căn nhà đồ đạc ngổn ngang, cháy rụi rơi vãi lung tung.

Sức nóng ngọn lửa đã tàn phá nhiều vậy dụng trong gia đình

Căn nhà 3 người bao gồm có cả 1 cháu nhỏ, rất may khi vụ hỏa hoạn xảy ra cả gia đình không có ai ở nhà.

Ban thờ của gia đình đặt trên cao cháy rụi, đây cũng được cho là nơi ngọn lửa bùng phát sau đó lan ra cả căn nhà.

Theo chị Mai, chủ căn nhà bị cháy cho biết trước khi cùng cả gia đình ra ngoài đi chúc tết đã quên không thổi tắt cây nến cắm trên ban thờ, có thể do rơi hoặc lửa bắt vào những vật dụng cúng dễ cháy trên bàn thờ nên đã bùng phát, lan ra cả căn nhà.

Rất may do phát hiện kịp thời, lực lượng PCCC đã sớm có mặt tại hiện trường để cứu chữa nên toàn khu tập thể không bị ảnh hửng cháy lan. Vụ việc cũng may mắn không khiến ai bị thương.

Mồng 1 tết, nhiều người dân trong khu tập thể C2 Trung Tự đã có 1 phen hú vía, rất may vụ hỏa hoạn đã không khiến ai bị thương.

Vụ hỏa hoạn cũng khiến giao thông mồng 1 Tết tại khu vực đường Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội) tương đối hỗn loạn. Đến 17h cùng ngày tình hình giao thông ổn định trở lại, lực lượng chức năng tiếp tục ghi nhận bảo vệ hiện trường.

Nơi vụ hỏa hoạn xảy ra. Ảnh: Google Maps

Theo Zing