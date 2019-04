Clip giáo viên quăng quật trẻ mầm non trong giờ nghỉ trưa

Thông tin cho PV vào trưa nay (14/4), đại diện lãnh đạo TP. Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết, hiện tại công an thành phố đang vào cuộc điều tra làm rõ sự việc liên quan đến cơ sở mầm non tư thục Đồ Rê Mí với hình ảnh nghi bạo hành trẻ mầm non tại đơn vị này.

Theo đó, ngày 11/4, 1 đoạn clip dài gần 3 phút ghi lại hình ảnh 2 cô giáo lớp học mầm non Đồ Rê Mí (có địa chỉ tại tổ 8, khu 9, phường Hồng Hà, TP. Hạ Long) đang lôi các cháu bé vào vị trí ngủ trưa.

Hình ảnh giáo viên lôi, xách và quăng quật các cháu (Ảnh: cắt từ clip)

Tiếp đó, cô giáo này xách tay các cháu rồi quăng lên đệm, thậm chí có cháu bị giáo viên xách 1 tay rồi bất thả rơi tự do xuống chiếu ngủ… khiến các cháu sợ hãi khóc lóc.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Hạ Long thông tin, sau khi nắm được sự việc, đơn vị đã đình chỉ cơ sở mầm non Đồ Rê Mí để cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Việc các giáo viên có bạo hành các cháu hay không phải đợi kết luận từ cơ quan công an. Trường hợp nếu có, đơn vị sẽ phối hợp với cơ quan chức năng xử lý nghiêm.

