Quảng Ninh: Hoạt động theo “luật rừng” của hiệp hội gas “chui”

Hoạt động kiểu “luật rừng”

Hơn một năm nay, hàng chục đại lý gas cấp 2 trên địa bàn Uông Bí - Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh “khóc ròng” vì bị một hiệp hội gas làm khó trong việc kinh doanh. Một nhóm gọi là “Hiệp hội gas Quảng Ninh” do 8 đại lý phân phối gas lớn nhất trong tỉnh tự ý lập ra vào ngày 15/6/2016 và các đại lý này cũng nắm giữ chức vụ chủ chốt trong cái gọi là “hiệp hội”.

Một quyết định xử phạt của hiệp hội gas chui đối với đại lý kinh doanh gas. (ảnh: HC)

Theo tố cáo của các địa lý thì Hiệp hội gas Quảng Ninh yêu cầu các đại lý kinh doanh gas phải đóng quỹ thành lập chi hội. Mỗi lần đóng là 2 triệu đồng để trả lương cho chủ tịch hiệp hội, thủ quỹ và Ban giám sát do hiệp hội và các chi hội thành lập ra.

Hiệp hội này cũng quy định các đại lý kinh doanh gas chỉ được bán cao hơn hoặc bằng giá quy định của nhà phân phối tại địa bàn Quảng Ninh. Nếu có đại lý nào bán rẻ hơn cho người tiêu dùng 5.000- 10.000 đồng/bình là bị hiệp hội và các chi hội xử phạt với số tiền là 3 triệu đồng/lần bán thấp giá. Đại lý nào không nộp phạt là bị cắt hàng và không có nhà phân phối nào trong tỉnh Quảng Ninh cấp hàng cho.

Các địa lý kinh doạnh gas cũng tố cáo trong quá trình bị cắt hàng, hiệp hội cho người giám sát rình rập không cho các đại lý gas khác cho vay, cho mượn hoặc bán gas cho đại lý đang bị cắt hàng.

Hoạt động kinh doanh gas tại Quảng Ninh có nhiều vấn đề. (ảnh: HC)

Được biết, hiệp hội này do ông Lê Quảng Phong (Giám đốc Cty CPTM & DV Quảng Phong) làm chủ tịch. Ông Đỗ Xuân Nghiêm (Giám đốc Cty TNHH DVTM Tổng Hợp Xuân Nghiêm) làm phó chủ tịch, quản lý tuyến miền Đông. Bà Nguyễn Thị Lý (Giám đốc Cty TNHH Thương mại Điện Quang) làm phó chủ tịch, quản lý tuyến miền Tây. Ngoài ra, ban giám sát gồm 6 thành viên cũng được thành lập và được trả lương từ 5 đến 10 triệu đồng/người.

Trong biên bản thành lập, hiệp hội này ghi rõ về quỹ xây dựng, mỗi đại lý phải nộp từ 9 đến 65 triệu đồng/tháng để gây quỹ. Tiếp đó, nhóm này tự ra hàng loạt quy định kèm chế tài xử phạt được như không cho bán thấp hơn giá niêm yết 350.000/bình 12kg, không được nhập gas từ các tỉnh lân cận, chỉ được nhập gas của 8 đại lý phân phối lớn trong hiệp hội.

Mỗi lần vi phạm sẽ bị phạt 3 triệu đồng. Nếu tiếp tục vi phạm, đại lý sẽ bị hiệp hội xử phạt tiếp từ 30 đến 50 triệu đồng.

Chị C.T.N (đại lý gas A.M, phường Phương Đông, TP. Uông Bí) bức xúc: “Chúng tôi không hề tham gia hiệp hội, nhiều khi bán rẻ hơn cho người thân mấy đồng mà bị người hiệp hội đến bắt phạt”.

Còn anh N.B.T (đại lý gas T.T, phường Thanh Sơn, TP. Uông Bí) cho rằng, việc xử phạt của hiệp hội không đúng. “Mức xử phạt là tự hiệp hội đề ra, nhiều khi người đến lấy tiền phạt không có biên bản, một số đại lý có biên bản nhưng không có dấu đỏ”, anh T nói.

Quá trình điều tra vụ việc này, phóng viên thu thập được nhiều phiếu thu nộp phạt của các đại lý nộp phạt cho Hiệp hội gas Quảng Ninh không có ngày tháng, chữ ký.

Hiệp hội “chui” hoạt động bất hợp pháp

Tìm hiểu từ Sở Công thương tỉnh Quảng Ninh cho thấy, Hiệp hội gas Quảng Ninh là một hiệp hội thành lập và hoạt động “chui” không được cấp phép bởi cơ quan quản lý Nhà nước.

Cụ thể, ông Trần Phong - Trưởng phòng Quản lý Thương mại, Sở Công thương Quảng Ninh khẳng định: Trên địa bàn không có hiệp hội gas nào được sở cấp phép. “Hiệp hội gas Quảng Ninh hoạt động như vậy là không chính danh, phía Sở Công Thương không hề cấp phép. Nếu họ đề ra mức phạt và thu tiền phạt như vậy phải là vi phạm pháp luật”, ông Phong cho biết.

Văn bản của Sở Công thương Quảng Ninh không chấp thuận cho việc thành lập Hiệp hội gas Quảng Ninh. (ảnh: HC)

Ngày 10/5/2017, Sở Công thương Quảng Ninh có văn bản số 128 từ chối đề nghị cấp phép cho thành lập Hiệp hội gas Quảng Ninh.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trong số các doanh nghiệp tự liên kết để thành lập hiệp hội gas chui này có những doanh nghiệp đã từng “nhúng chàm”.

Đó là Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Điện Quang (Cty Điện Quang) từng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố về hành vi “Kinh doanh trái phép”. Ngày 12/12/2013, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh xác định bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Cty Điện Quang trụ sở ở Lô 18, Khu công nghiệp Cái Lân, TP Hạ Long (Quảng Ninh) đã có hành vi sản xuất 44.719 vỏ bình ga không có giấy phép theo quy định của pháp luật…

Một biên bản họp của Hiệp hội gas "chui" Quảng Ninh. (ảnh: HC)

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Cty Điện Quang về hành vi “Kinh doanh trái phép” theo Điều 159 Bộ luật Hình sự. Cơ quan điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh sau đó đã kết luận điều tra vụ án hình sự, đề nghị truy tố trước pháp luật bị can Nguyễn Thị Lý, Giám đốc Công ty TNHH TMDV gas Điện Quang về tội “Kinh doanh trái phép”.

Thị trường kinh doanh gas thời gian vừa qua biểu hiện nhiều lỗ hổng lớn với các chiêu trò bẩn trong kinh doanh, tự thành lập hiệp hội, nhốt vỏ bình của hãng khác làm nhiễu loạn thị trường gas.

Cụ thể, đó là việc cơ quan hữu trách tỉnh Bắc Ninh và tỉnh Hưng Yên đã phát hiện và kiểm tra gần 5 vạn vỏ bình gas bị chiếm giữ bất hợp pháp.

Trước khi kho hàng Dị Sử ở Mỹ Hào, Hưng Yên bị lực lượng chức năng kiểm tra, trong đêm các xe ô tô dán nhãn Hồng Hà gas của Cty TNHH Trần Hồng Quân đã đến kho hàng này chở số lượng lớn vỏ bình đi. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng và đã bị tuýt còi. Hiện vụ việc này vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Châu