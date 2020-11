Quảng Ninh: Cha mẹ thâu đêm ráo riết tìm con gái mất tích bí ẩn sau buổi đạp xe đến trường

Sáng 10/11, thông tin với chúng tôi, chị Lưu Thị Thanh là mẹ của bé Hà Thương cho biết, thông đêm vừa rồi và cho đến hiện tại gia đình vẫn đang phân công nhau đi các ngả đường để truy tìm tung tích con gái.

Theo mẹ của bé cho biết, hàng ngày bé Thương vẫn đạp xe (cách nhà khoảng 2 km) để đến lớp học.

"Cũng như mọi ngày, con gái tự đạp xe đi học. Trưa hôm qua con cũng về nhà như lịch trình, ăn cơm xong con lại xin đến trường tập văn nghệ. Tuy nhiên, sau đó không thấy con về thì gia đình đến trường tìm con. Theo các bạn ở trường cho biết, con vẫn đến lớp tập", người mẹ hốt hoảng và cho biết gia đình đã trình báo cơ quan công an.

Bé Châu Hà Thương

Theo thông báo Truy tìm người mất tích từ Công an huyện Tiên Yên gửi các đơn vị chức năng và UBND các xã thị trấn trên địa bàn cho biết, ngày 09/11/2020, Công an huyện Tiên Yên nhận được đơn trình báo của chị Lưu Thị Thanh, trú tại Khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Về việc con gái mất tích không rõ lý do.

Bé gái Châu Hà Thương; Sinh năm 2009; ĐKHKTT và chỗ ở thuộc Khu 8, thị trấn Vân Đồn, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh.

Đặc điểm nhận dạng; Cao 1m53, dáng người gầy, da ngăm đen.

Thời gian mất tích: Từ 12 giờ 30 phút, ngày 09/11/2020.

Khi đi cháu mặc áo trắng sơ mi cộc tay, quần bò màu xanh bạc.

Khi có thông tin xin liên hệ Công an huyện Tiên Yên, địa chỉ: phố Thống Nhất, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0333876222 . Hoặc đ/c Nguyễn Trung Dũng – Điều tra viên thuộc cơ quan CSĐT Công an huyện Tiên Yên. SĐT: 0986.688.666. Xin chân thành cảm ơn.





Anh Đức