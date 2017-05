Quảng Nam: Ô tô chở gỗ tông đuôi xe tải, 2 người thương vong

Thông tin ban đầu, khoảng 5h30, ngày 22/5, xe ô tô 16 chỗ BKS: 43B - 002.21, chở theo một khối lượng gỗ, do tài xế Phan Vinh Thân (34 tuổi) và phụ xe là anh Phan Công Q. (36 tuổi), cả hai cùng trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, Quảng Nam, đang lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Nam – Bắc.

Khi đến Km 967+400, đoạn qua xã Bình Nguyên (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) thì bất ngờ tông vào đuôi xe tải mang BKS: 51C-428.49 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông cùng chiều và đang xi nhan rẽ qua bên trái vào đổ xăng.

Đầu ô tô chở gỗ biến dạng sau va chạm với xe tải. Ảnh: CTV

Cú va chạm mạnh khiến anh Q. tử vong tại chỗ, tài xế Thân bị thương nặng, đầu xe khách bị hư biến dạng.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt để tiếp nhận hiện trường và phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.