Quảng Bình cấm đường trong 8 ngày để xử lý quả bom phát hiện sau mưa lũ

Ngày 5/11, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã có thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại trên Quốc lộ 9B đoạn từ bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy đến ngã ba Tăng Ký đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, để xử lý bom mìn, vật nổ phát hiện sau mưa lũ.

Lúc 8h sáng 4/11, trong quá trình thi công đào hạ tải khối trượt mái taluy dương nền đường trên Quốc lộ 9B, khắc phục hậu quả bão lụt, đơn vị thi công phát hiện 1 quả bom từ trường nổ chậm trên đồi trượt xuống đường.

Vật liệu nổ được phát hiện sau mưa lũ.

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình phong tỏa hiện trường để xử lý. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Bình cho biết, do quả bom có chức năng nổ chậm nên phải tuân thủ thời gian đợi an toàn, sau 8 ngày mới tiến hành vô hiệu hóa quả bom bằng cách hủy nổ tại chỗ. Để đảm bảo an toàn, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình đã thông báo cấm toàn bộ người và phương tiện qua lại trên Quốc lộ 9B, đoạn từ bản Khe Giữa, xã Ngân Thủy đến ngã ba Tăng Ký, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây kể từ ngày 5/11 đến hết ngày 13/11 để xử lý quả bom này. Trong thời gian vừa nêu, người và phương tiện có nhu cầu tham gia giao thông đoạn đường này có thể đi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông rẽ theo Quốc lộ 9C và ngược lại để đi, về xã Lâm Thủy, huyện Lệ Thủy hoặc đi từ đường Hồ Chí Minh nhánh Đông rẽ theo Quốc lộ 9E và ngược lại nếu đi, về xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh.

“Quả bom này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã lên thực tế tại hiện trường và cho biết đây là bom nổ chậm không thể di dời được. Quốc lộ 9B này đi lên 2 xã Trường Sơn và xã Lâm Thủy, trước hết người dân và phương tiện qua lại phải đảm bảo an toàn tuyệt đối. Cấm đoạn đường này thì phân luồng đường vẫn có thể đi theo Quốc lộ 9C và Quốc lộ 9E”- ông Hoàng Đăng Cương, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Quảng Bình cho biết.

Theo VOV