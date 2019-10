Phó phòng kế toán trường ĐH ở Nghệ An rơi từ tầng 8 khách sạn Mường Thanh

Khoảng 7h sáng 25/10, người dân phát hiện anh Phạm Công Tho (SN 1978, quê huyện Yên Thành) rơi từ tầng 8 xuống ban công tầng 2 khách sạn Mường Thanh Phương Đông (TP Vinh, Nghệ An).

Khách sạn Mường Thanh Phương Đông nơi xảy ra sự việc

Dù nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Vinh nhưng không qua khỏi. Công an TP Vinh và Phòng Hình sự Công an tỉnh Nghệ An sau đó đến khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai các nhân chứng.

Ông Phạm Hữu Truyền - Phó hiệu trưởng trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Vinh xác nhận anh Tho là Phó phòng Kế toán của nhà trường.

"Anh Tho vào làm việc ở trường đã lâu, công tác tốt. Thời gian gần đây, anh ấy không có biểu hiện gì khác thường", ông Truyền nói.

Theo Vietnamnet