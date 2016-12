"Phật thủ bonsai" giá hàng chục triệu ở làng Đắc Sở

Những ngày cuối năm, con đường về làng trồng phật thủ Đắc Sở (Hoài Đức, Hà Nội) tấp nập khách ra vào. Ngay trên triền đê, những tấm biển nhà vườn chuyên phật thủ chỉ đường cho các khách dễ dàng tìm đến tận vườn. Càng đi sâu vào bên trong, những trái phật thủ chín vàng ươm dần lộ ra, hương thơm ngát cả khu vườn rộng.

Tại Đắc Sở, nhiều cây phật phủ bonsai đã được khách đặt mua về trưng bày trong nhà hoặc làm quà biếu Tết. Anh Nguyễn Phú Dũng, một người trồng phật thủ ở xã Đắc Sở cho biết, trước đây, vợ chồng anh đi buôn bán tứ xứ vì thời điểm đó ở Hà Nội chỉ bán phật thủ vào dịp Tết. Sau đó, thấy phật thủ đã được bán phổ biến hơn ngay trong cả ngày thường, đặc biệt là những tháng gần Tết nên vợ chồng anh trở về quê thuê đất trồng loại cây này.

Đến nay, vợ chồng anh đã trồng phật thủ gần 7 năm. Do quỹ đất ở quê không nhiều nên vợ chồng anh mở rộng, thuê thêm đất ở xã bên cạnh để trồng.

Những cây phật thủ bonsai đã sẵn sàng. Ảnh:HP

Anh Dũng cho biết, giá của một quả phật thủ “khủng” ở Đắc Sở vài chục múi có thể lên tới 3 – 5 triệu đồng. Loại ít múi, thông dụng mà mọi người hay mua cũng có giá khoảng 150 – 200 nghìn đồng. Quả phật thủ là hàng hoa nên tùy thuộc vào nhu cầu mua của mọi người, lúc khan hiếm giá thành có thể bị đẩy lên cao hơn.

Ở Đắc Sở, những cây phật thủ cảnh mini ghép dáng, chiều cao khoảng 50cm và có từ 4 – 9 quả có giá từ 1 – 2 triệu triệu đồng. Những cây phật thủ cảnh cỡ lớn với những thế dáng độc lạ như song long, dáng trực, dáng hoành thì có mức giá cao hơn khoảng 4 – 5 triệu đồng.

Một cây đẹp, quả nhiều múi giá có thể lên đến 5 triệu đồng. Ảnh:HP

Theo anh Dũng, phật thủ không có giá nhất định. Những cây phật thủ bonsai có lớp vỏ căng bóng, độ dày và dài ở các múi giá thường đắt đỏ hơn. Hoặc một quả phật thủ có trên 20 ngón, ngón cuối cùng nếu nằm ở chữ thịnh, theo cách đếm “thịnh - suy - vi - thái” thì giá thành đắt. Đa số những cây phật thủ như vậy, khách chỉ mua biếu.

Phật thủ năm nay giá cao hơn các năm trước. Các nhà vườn cho biết thời tiết năm nay không thuận lợi nên phật thủ mất mùa. Tháng 6 Âm lịch là lúc cây ra hoa thì gặp lúc mưa bão nên lượng hoa rất ít. Sản lượng quả giảm 50% so với năm ngoái. Dù có hoa nối vào tháng 7, tháng 8 nhưng quả nhỏ; tay, ngón cụp hơn nên không được to, đẹp.

Theo các chủ vườn, do thời tiết bất thường nên việc chăm sóc khó khăn hơn. Ảnh:HP

Đặc biệt, năm nay nhà vườn Tâm An chào bán một gốc phật thủ có tên Đại Lộc Phát. Theo nhà vườn này, phật thủ Đại Lộc An có 68 quả, tuổi cây 8 năm, bộ lá to xanh, thân cây to khỏe hùng vỹ. Chủ vườn cho biết sẽ bán cây phật thủ đặc biệt này với giá 68 triệu đồng. Số tiền bán được Tâm An sẽ trích 20% để làm từ thiện.

Gốc Đại Lộc Phát với giá 68 triệu đồng ở nhà vườn Tâm An. Ảnh: T.An

Những quả phật thủ với hình thù độc đáo muốn sở hữu, khách phải bỏ ra tiền triệu. Ảnh:HP

Một số hoa phật thủ nở muộn rải rác trong các vườn ở Đắc Sở. Ảnh: HP

Hà Phương