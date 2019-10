Phạt nặng nữ hành khách “chôm” áo phao trên máy bay

Ngày 13/10, thông tin từ Cảng Hàng không Liên Khương (Lâm Đồng) cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định xử phạt hành chính 8,5 triệu đồng với nữ hành khách trộm áo phao trên máy bay.

"Nghị định 162 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, hành vi trộm cắp, công nhiên chiếm đoạt, chiếm giữ trái phép đồ vật, thiết bị hoặc tài sản trong cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay mà chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ bị phạt hành chính từ 7-10 triệu đồng. Do không có tình tiết tăng nặng hay giảm nhẹ, nên chúng tôi quyết định xử phạt mức trung bình là 8,5 triệu đồng", đại diện Cảng Hàng không Liên Khương cho biết thêm.

Những chiếc áo phao đơn giản, nhỏ gọn trang bị thêm còi để đề phòng sư cố hạ cánh trên mặt nước được đặt ở các ghế máy bay.

Trước đó, một sự việc hy hữu được nhân viên an ninh hàng không sân bay Liên Khương phát hiện. Cụ thể, khi đang kiểm tra an ninh soi chiếu người và hành lý xách tay, an ninh sân bay phát hiện trong hành lý của một nữ hành khách có một chiếc áo phao chuyên dụng trên máy bay. Được biết, nữ hành khách tên D.T.D, dự định đi chuyến bay VJ408 từ Liên Khương về Hà Nội.

Theo những thông tin ghi trên áo phao, an ninh sân bay Liên Khương nhanh chóng xác nhận, chiếc áo phao này do nữ hành khách "chôm" tại ví trí ghế ngồi số 18F trên chuyến bay VJ783 ngày 2/10 từ Hà Nội đi Cam Ranh mà khách bay trước đó.

Vậy là thay vì bỏ vài trăm ra mua một chiếc áo phao tử tế, nữ hàng khách phải cắn răng "mua" một chiếc áo phao với giá vô cùng cắt cổ.

Nhật Tân