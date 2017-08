Phát hiện thi thể phụ nữ trôi trên sông Thạch Hãn

Sáng sớm 28/8, Thượng tá Nguyễn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bà N.T.B. trên sông Thạch Hãn.

Người dân tập trung xem lực lượng chức năng tìm kiếm thi thể bà B. Ảnh: PQ.

Trước đó, khoảng 7h sáng 27/8, người dân phát hiện bà B. (SN 1969, trú thị xã Quảng Trị) nhảy sông Thạch Hãn tự vẫn.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và gia đình đã nhanh chóng lặn tìm thi thể bà B.

Tại hiện trường, bà B. để lại đôi dép và điện thoại trước khi gieo mình từ cầu Ga xuống sông Thạch Hãn.

Thượng tá Nguyễn Minh Chiến, Trưởng Công an thị xã Quảng Trị cho biết, ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an thị xã, công an tỉnh Quảng Trị đã tích cực triển khai nhiều biện pháp lặn, dùng thép gai kéo trên sông… để tìm thi thể nạn nhân. Cho đến sáng nay, khi thi thể bà B. nổi lên thì lực lượng chức năng đã phát hiện được.

Lực lượng công an Quảng Trị đang làm thủ tục nghiệp vụ và làm rõ nguyên nhân vụ việc.

