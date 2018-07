Phát hiện thi thể nữ dược sĩ trong tiệm thuốc tây

Theo đó, vào sáng 13/7, một người dân sinh sống ở chợ Nhe (thôn Hạ Triều, xã Vĩnh Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) đi ngang tiệm bán thuốc tây của bà Nguyễn Thị Thuật (53 tuổi), nhưng không thấy bà Thuật mở cửa bán thuốc như mọi ngày nên đã gõ cửa nhưng không thấy ai trả lời.

Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, người này đi vòng ra phía sau cửa tiệm thì phát hiện bà Thuật nằm bất động dưới nền đất nên đã báo cho người thân của bà Thuật.

Người thân tổ chức mai táng cho bà Thuật.

Ông Nguyễn Huy Diệu (50 tuổi, em trai bà Thuật) cho biết: "Sau khi đến nhà chị tôi, tôi thấy chị đã tử vong trong tư thế nằm sấp, trên đầu gối chân phải có một vết rách. Nghi ngờ cái chết của chị gái tôi có dấu hiệu bất thường nên tôi đã báo cho lực lượng chức năng".

Theo ông Diệu, chồng bà Thuật đã mất từ lâu, 2 con lập gia đình nhưng ở xa. Bà Thuật là dược sĩ buôn bán thuốc tây tại chợ Nhe nhiều năm và ăn ở tại tiệm thuốc này.

Nhận được tin báo, Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh cùng các cơ quan chức năng đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Đến 16h cùng ngày, thi thể bà Thuật được lực lượng chức năng bàn giao cho người thân mai táng tổ chức lễ mai táng.

Hiện, nguyên nhân cái chết bà Thuật đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Dân Việt