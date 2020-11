Phát hiện thi thể nam thanh niên trên phá Tam Giang

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Tâm (23 tuổi), trú thôn Hải Nhuận, xã Phong Hải, được phát hiện tử vong sau hơn 3 ngày mất liên lạc. Lúc 21h30' ngày 11/11, anh Tâm rời nhà bằng xe máy và đi theo hướng lên xã Phong Chương và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền. Sau khi rời nhà, người thân không liên lạc được với thanh niên này.

Đến sáng 15/11, thi thể anh này được cơ quan chức năng phát hiện nổi trên phá Tam Giang đoạn qua xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Ông Hoàng Văn Sửu, Chủ tịch UBND xã Phong Hải, huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế cho biết: “Thông tin anh Nguyễn Văn Tâm bỏ nhà đi từ ngày 11/11 đã được báo với công an xã và đăng lên mạng xã hội. Hiện nguyên nhân tử vong cũng chưa rõ. Công an Hương Trà và công an Phong Hải đang vào cuộc điều tra”.

Theo VOV