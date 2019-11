Phát hiện thi thể nam thanh niên nổi trên sông

Theo đó, vào khoảng 10h30 ngày 27/11, phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Nghệ An nhận được tin báo từ người dân có một thi thể nam thanh niên nổi trên khu vực sông Lam, giáp ranh giữa địa phận phường Bến Thủy, TP.Vinh và thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh.

Thi thể nam thanh niên được lực lượng chức năng trục vớt lên.

Nhận được tin báo, các chiến sĩ đến hiện trường. Tuy nhiên, khi các chiến sĩ đến nơi thì thi thể nam thanh niên đã trôi dạt, không còn ở vị trí nhận tin báo. Lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai xuồng cao su và công cụ hỗ trợ, phối kết hợp với Công an phường Bến Thủy, Công an huyện Nghi Xuân cùng người dân tìm kiếm.



Đến khoảng 11h30 cùng ngày, thi thể nam thanh niên được tìm thấy tại khu vực bãi bồi xã Xuân Giang, huyện Nghi Xuân. Nạn nhân nhanh chóng được đưa lên bờ.

Danh tính nạn nhân được xác định là anh Hoàng Quốc Ng. (SN 1999), thường trú tại khối Tân Hòa, phường Vinh Tân, TP.Vinh.

Hiện, cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo Minh Tâm (Nguoiduatin.vn)