Phát hiện thi thể nam giới ở bến phà sông Sài Gòn

Đến 17h40 chiều ngày 5/7, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của người đàn ông ở bến phà An Sơn thuộc xã An Sơn, TP Thuận An, Bình Dương.

Hiện trường được phong tỏa

Trước đó, vụ việc được phát hiện vào 17h chiều cùng ngày và được người dân trình báo cơ quan chức năng. Theo lời người dân, trước đó thi thể nam giới được phát hiện gần chân cầu Phú Long thuộc phường Lái Thiêu, TP Thuận An. Tuy nhiên, do trời đổ mưa lớn, nước chảy mạnh đã cuốn thi thể ra xa và mất tích.

Lực lượng chức năng đã triển khai công tác tìm kiếm thi thể trôi trên sông nhưng không thấy. Khoảng 3 tiếng sau nhận được tin báo của người dân đã phát hiện thi thể dạt vào bến phà An Sơn.

Thi thể nạn nhân được chuyển về nhà xác để tiếp tục điều tra

Kiểm tra thi thể, lực lượng chức năng không tìm thấy giấy tờ tùy thân nên chưa xác định được danh tính cũng như quê quán. Hiện vẫn chưa có người thân nạn nhân đến hiện trường.

Cơ quan chức năng TP Thuận An cho biết, sẽ đưa thi thể về nhà xác bệnh viện để tiếp tục điều tra và tìm nhân thân.

