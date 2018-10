Phát hiện quan tài chứa thi thể thai nhi trong bãi rác

Công an thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ vụ phát hiện một thai nhi đang phân hủy bỏ trong chiếc quan tài vứt tại một bãi rác ở phường An Bình.

Theo thông tin ban đầu, chiều ngày 14/10, người dân sống ở một xóm trọ trên đường Dương Đình Nghệ (phường An Bình) thấy mùi hôi thối bốc ra từ một chiếc quan tài nhỏ vứt chỏng chơ ở bãi rác của xóm trọ nên tới kiểm tra.

Hiện trường vụ việc

Khi mở chiếc hòm ra thì tất cả hoảng hốt vì nhìn thấy một thi thể thai nhi đang trong tình trạng phân hủy nặng. Vụ việc nhanh chóng được trình báo lên cơ quan chức năng.

Nhận thông tin, Công an thị xã Dĩ An có mặt phối hợp cùng Công an P.An Bình tiến hành lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ việc.

Theo Ngọc An (Công Lý)