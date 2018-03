Phát hiện phụ nữ treo cổ tự tử với dòng viết lạ ở tay

Xác nhận sự việc trên với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (23/3), ông Vũ Đức Quý – Chủ tịch UBND phường Bình Hàn, TP. Hải Dương (Hải Dương) cho biết: “Sáng qua, trên địa bàn phường chúng tôi có xảy ra sự việc thương tâm khi một người phụ nữ không có con treo cổ tự tử tại bến đò Hàn”.

Theo ông Quý, khoảng 6h30 ngày 22/3, người dân sinh sống tại khu vực bến đò Hàn bất ngờ phát hiện một phụ nữ mặc áo khoác và quần màu đen treo cổ trên cây. Sau đó, sự việc nhanh chóng được báo cho chính quyền địa phương cùng cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ treo cổ thương tâm. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nạn nhân được xác định là bà Lê Thị Ánh N. (SN 1970), trú tại phố Cựu Thành, phường Nguyễn Trãi, hiện nay đang ở cùng chị gái tại phố Đô Lương, phường Trần Phú và làm nghề bán hàng thuê.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Bình Hàn cùng Công an TP.Hải Dương và Đội pháp y Công an tỉnh có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành khám nghiệm hiện trường, thực hiện pháp y.

Đến hơn 9h cùng ngày, gia đình nhận thi thể bà N. lo hậu sự. Đặc biệt, trong quá trình khám nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện ở lòng bàn tay nạn nhân có viết dòng chữ: “vĩnh biệt mọi người”.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, nạn nhân đã xây dựng gia đình nhưng li hôn và chưa có con. Cách đây ít năm, bà N. bị mắc bệnh và có khối u ở cổ khiến nạn nhân nghĩ ngợi, buồn chán và không muốn làm phiền đến ai nên đã nghĩ quẩn.

Đức Tùy