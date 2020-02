Phát hiện người phụ nữ chết lõa thể trong phòng trọ giữa đêm khuya

Xác nhận sự việc với PV vào sáng nay (12/2), đại diện UBND phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng) thông tin, khoảng 22h tối qua tại khu nhà trọ trên phố An Đà thuộc địa bàn phường, người dân phát hiện thi thể 1 phụ nữ tử vong trong tình trạng trên người không mặc quần áo. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền sở tại.



Khu vực nhà trọ phát hiện nạn nhân tử vong

Nhận được tin báo, Công an phường Đằng Giang có mặt tại khu nhà trọ bảo vệ hiện trường và nhanh chóng cấp báo về Công an quận Ngô Quyền cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi lấy lời khai của những người liên quan, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh danh tính nạn nhân và theo sơ bộ điều tra ban đầu, nạn nhân tử vong trước đó khoảng 1 ngày.

Đức Tùy