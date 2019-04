Phát hiện người đàn ông ở Hải Dương tử vong dưới máng xả nước sau khi mất tích 10 ngày

Xác nhận sự việc với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (15/4), ông Đoàn Thế Min – Trưởng công an xã Hùng Sơn, huyện Thanh Miện (Hải Dương) cho biết: “Khoảng 17h chiều tối qua, người dân thôn Phù Nội xã chúng tôi có phát hiện 1 thi thể người đàn ông đang trong thời kỳ phân hủy tại khu vực trạm bơm. Ngay sau đó chúng tôi cấp báo cho cơ quan chức năng về thụ lý, giải quyết và tìm người thân, hiện tại người thân đã đến nhận thi thể về lo hậu sự”.

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ trong tình trạng đang phân hủy. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Danh tính nạn nhân được xác định là ông Phạm Văn Mậm (SN 1965), trú tại thôn Thống Lĩnh, xã Hợp Đức, huyện Thanh Hà (cùng tỉnh Hải Dương). Ông Mậm được người dân phát hiện nổi trên mặt nước tại máng xả của trạm bơm Đò Nuồi (cũ) cách bờ khoảng 20m. Nạn nhân nằm ở tư thế nằm úp, mặc áo budong màu xanh nhạt (kiểu bộ đội), mặc quần đen tím than và trong người không có giấy tờ tùy thân.

Tiếp nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã Hùng Sơn cùng chính quyền địa phương có mặt tại nơi phát hiện sự việc và đưa thi thể lên bờ. Đồng thời, cấp báo cho Công an huyện Thanh Miện cùng đơn vị pháp y Công an tỉnh Hải Dương về tổ chức khám nghiệm tử thi, xác minh danh tính nạn nhân và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thông tin tìm ông Mậm được người thân đưa lên mạng xã hội nhờ tìm kiếm 10 ngày trước. Ảnh: Đ.Tùy

Theo Công an xã Hùng Sơn, trong đêm qua người nhà nạn nhân đã đến nhận diện thi thể và đến khoảng 12h đêm cùng ngày, sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể ông Mậm cho người thân mang về lo hậu sự.

Theo tìm hiểu của PV Báo Gia đình & Xã hội, trước khi phát hiện ông Mậm tử vong tại khu vực Đò Nuồi (cũ), nạn nhân đang làm bảo vệ và nấu cơm cho đội công nhân kè ở đầu cầu Neo (thị trấn Thanh Miện). Tuy nhiên, vào khoảng 2h đêm ngày 4/4, ông Mậm rời khỏi công trường đi đâu không rõ và được người thân tìm kiếm nhưng không thấy tung tích.

Đức Tùy