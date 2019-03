Phát hiện giám đốc khách sạn cùng 2 nam thanh niên tử vong trên sông

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào sáng nay (27/3), ông Đỗ Văn Nam – Chủ tịch UBND xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) cho biết: “Vào khoảng 15h chiều qua, người dân địa phương chúng tôi phát hiện 3 thi thể nam giới tử vong tại khu vực sông Hóa đoạn chảy ra địa phận của xã. Ngay sau đó, chúng tôi cấp báo cho Công an huyện và đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh về thụ lý giải quyết”.

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an xã An Ninh có mặt tại đoạn sông phát hiện sự việc để xác minh, phối hợp với người dân đưa các thi thể lên bờ và cấp báo lên Công an huyện Quỳnh Phụ cùng đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Khu vực đoạn bờ sông Hóa, nơi phát hiện 3 thi thể nam giới tử vong. Ảnh: Thoi Do

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: V.Đ.T. (26 tuổi,) trú xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ; N.T.H. (40 tuổi), trú tại huyện Tiền Hải và P.V.Q. (24 tuổi), trú tại huyện Kiến Xương (cùng tỉnh Thái Bình).

Theo cơ quan chức năng, anh T. hiện ở cùng bố mẹ và làm nghề lái xe tải, bản thân nạn nhân chưa kết hôn và hoàn cảnh gia đình khá khó khăn. Riêng nạn nhân N.T. H. (huyện Tiền Hải) đã xây dựng gia đình và con nhỏ, hiện anh H. là giám đốc một khách sạn tại khu đô thị Trái Diêm 1 (xã Tây Giang, huyện Tiền Hải).

"Trong tối qua, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tiến hành khám nghiệm tử thi 3 nạn nhân, còn nguyên nhân dẫn đến tử vong thì phải đợi cơ quan công an kết luận", Chủ tịch UBND xã An Ninh cho biết.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng tiến hành bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình về lo hậu sự.

Đức Tùy