Phát hiện cán bộ trung tâm y tế tử vong dưới chân cầu

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội vào đầu giờ chiều nay (15/2), ông Phạm Văn Công – Trưởng Công an xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang (Hải Dương) cho biết "Sáng cùng ngày, trên địa bàn xã chúng tôi phát hiện 1 người đàn ông trung niên nằm tử vong dưới chân cầu cống Tranh cạnh đó là chiếc xe máy. Hiện vụ việc cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ".



Khu vực phát hiện nạn nhân nằm tử vong dưới chân cầu cống Tranh. Ảnh: Q.T

Theo ông Công, khoảng 8h sáng, người dân nhìn thấy 1 người đàn ông nằm tử vong dưới chân cầu cống Tranh thuộc địa bàn thôn Thị Tranh (xã Thúc Kháng). Nạn nhân mặc áo khoác màu xanh nằm tư thế úp mặt, đầu đội mũ bảo hiểm màu đỏ và cạnh đó là xe máy. Ngay sau đó, vụ việc được cấp báo cho chính quyền địa phương.

Danh tính nạn nhân được xác định là ông T (SN 1960), trú tại thôn Sồi Cầu, xã Thái Học (cùng huyện Bình Giang), nạn nhân công tác tại Trung tâm y tế huyện Bình Giang và chuẩn bị nhận quyết định nghỉ hưu.

Nhận được tin báo, Công an xã Thúc Kháng có mặt tại nơi xảy ra sự việc tiến hành bảo vệ hiện trường và nhanh chóng báo cáo Công an huyện Bình Giang cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương về lấy lời khai của những người liên quan, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Nạn nhân tử vong tư thế úp mặt, cạnh đó là chiếc xe máy. Ảnh: Q.T

Theo Công an xã Thúc Kháng, trong quá trình trao đổi với người thân nạn nhân được biết, đến ngày 01/3/2020, ông T. sẽ nhận quyết định nghỉ hưu.

Chiều qua cơ quan có liên hoan ngọt nhưng sau đó nạn nhân cùng một đồng nghiệp khác cũng chuẩn bị về nghỉ chế độ tổ chức bữa cơm tại quán ăn (thị trấn Kẻ Sặt). Khi ăn xong nạn nhân về nhà và đến sáng nay mọi người phát hiện ông T. tử vong dưới chân cầu cống Tranh.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, cơ quan chức năng bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự. Nguyên nhân ông T. tử vong đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Đức Tùy