Phát hiện ba anh em ruột tử vong dưới hố ga ở Hải Dương

Trao đổi với PV sáng 11/5, Trưởng công an xã Gia Xuyên (huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương), ông Tăng Văn Méc cho biết, trên địa bàn thôn Đồng Bào, xã Gia Xuyên vừa xảy ra vụ việc thương tâm khi người dân phát hiện ba anh em ruột tử vong dưới hố biogas. Danh tính các nạn nhân được xác định là anh Tăng Văn Đượm (SN 1983), Tăng Văn Đươm (SN 1985) và Tăng Văn Đới (SN 1989), đều cùng trú tại thôn Đồng Bào (xã Gia Xuyên, huyện Gia Lộc).

Thông tin ban đầu về vụ việc, vào khoảng 21h ngày 10/5, Công an xã Gia Xuyên nhận được tin báo về vụ tai nạn xảy ra tại gia đình bà Tăng Văn Mơ (SN 1960) khiến ba anh em tử vong. Nhận được tin báo, Công an xã Gia Xuyên đã xuống khu vực hiện trường xảy ra vụ việc.

Trưởng Công an xã Gia Xuyên, ông Tăng Văn Méc trao đổi với PV Kiến Thức.

Trưởng Công an xã Gia Xuyên, Tăng Văn Méc cho biết, khi công an xã xuống đến nơi, gia đình đã đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, cả 3 nạn nhân đều đã tử vong trước đó. Công an xã Gia Xuyên đã báo cáo vụ việc lên Công an huyện Gia Lộc. Ngay tối 10/5, các lực lượng chức năng đã về khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Ban đầu xác định cả ba anh em tử vong do ngạt khí.

Người nhà nạn nhân cho biết, vào chiều 10/5, anh Tăng Văn Đươm xuống hố biogas của gia đình để sửa chữa. Khi anh Đươm xuống hố ga, bà Tăng Thị Mơ (mẹ anh Đươm) nghe thấy tiếng động lớn khi gọi anh Đươm không thấy thưa. Biết có chuyện chẳng lành, bà Mơ gọi anh Tăng Văn Đới đến để xem xét. Khi anh Đới xuống cũng không thấy lên, bà Mơ tiếp tục gọi con trai cả là Tăng Văn Đượm đến cứu các em nhưng anh Đượm khi xuống cũng gặp nạn.

Thông tin mới nhất liên quan vụ việc trên, sáng 11/5, gia đình nạn nhân đang làm lễ an táng cho 3 anh em trong sự đau đớn tột cùng.

Theo Hải Ninh (Kienthuc.net.vn)