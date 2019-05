Phát hiện 2 vợ chồng tử vong bất thường tại nhà riêng

Sáng nay (6/5), người dân thôn Ngọc Chử, xã Trường Thọ, huyện An Lão (TP. Hải Phòng) bất ngờ phát hiện vợ chồng bà Nguyễn Thị M (SN 1970) và ông Nguyễn Văn Th (SN 1963) nằm tử vong tại nhà riêng. Ngay lập tức, người dân thông tin cho chính quyền địa phương.

Nhận được tin báo, chính quyền xã Trường Thọ cử lực lượng công an địa phương đến nhà riêng ông Th, xác minh tìm hiểu và cấp báo về Công an huyện An Lão cùng đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Hải Phòng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ việc.

Lực lượng chức năng có mặt tại gia đình nạn nhân điều tra vụ việc. Ảnh: S.M

Theo người dân địa phương, khi mọi người tìm đến nhà nạn nhân thấy cổng không đóng, sau đó phát hiện ông Th chết trong tư thế treo cổ, còn bà M nằm tử vong trên giường được phủ một chiếc chăn mỏng.

Được biết, vợ chồng nạn nhân có 2 người con hiện đang đi làm xa và thời gian gần đây tâm lý của ông Th có dấu hiệu không ổn định.

Hiện vụ việc đang được lực lượng chức năng xác minh, làm rõ.

Đức Tùy