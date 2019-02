Pháo hoa rực sáng bầu trời, chào đón năm mới Kỷ Hợi

Pháo hoa đón Giao thừa ở Hội An. Clip: Công Bính

Đúng 0h, bầu trời rực sáng với hàng loạt pháo hoa ở khắp các vùng miền đất nước.

Người dân Hà Nội mãn nhãn với màn bắn pháo hoa tuyệt mĩ. Ảnh: Quý Đoàn

Pháo hoa rực sáng ở hồ Gươm chào đón năm Kỷ Hợi

Người dân Sài Gòn thích thú, mãn nhãn với màn Pháo hoa trong đêm Giao thừa. Ảnh: Phạm Nguyễn

Pháo hoa rực rỡ bầu trời Sài Gòn trong đêm Giao thừa đón năm mới Kỷ Hợi. Ảnh: Phạm Nguyễn

Người dân Cần Thơ xem bắn pháo hoa ở khu vực gần cầu đi bộ Ninh Kiều. Ảnh: Phạm Tâm

Tối 4/2 (tức 30 Tết) tại Vườn Tượng An Hội - TP Hội An đã diễn ra Hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Sự kiện thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia.

Tại hội Tết còn có sự giao lưu của Hoa hậu Trần Tiểu Vy cùng người dân Hội An. Hoa hậu Tiểu Vy chia sẻ cùng người dân Hội An: “Khi tôi tham dự cuộc các cuộc thi, nhắc đến mình là người con Hội An, mọi người tỏ ra vui mừng và ngợi khen Hội An rất nhiều. Tôi rất tự hào là người con Hội An. Năm mới xin kính chúc mọi người sức khoẻ, vạn sự như ý. Mong rằng tương lai Hội An sẽ có thêm nhiều hoa hậu nữa”.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch TP Hội An - phát biểu: “Trong năm 2019 nhiều sự kiện quan trọng sẽ diễn ra tại Hội An như Kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An được Unesco công nhận Di sản văn hoá Thế giới, 10 năm Khu dự trữ Sinh quyển Cù Lao Chàm, Liên hoan ẩm thực quốc tế... Tôi hy vọng trong năm mới sẽ đạt được nhiều thắng lợi mới. Hy vọng chính quyền và người dân Hội An đồng lòng, quyết tâm để năm 2019 đạt được những thành tựu đã đề ra”.

Đúng 0h, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Hội An và bên dòng sông Hoài thơ mộng

Đúng 0h, pháo hoa đã rực sáng trên bầu trời Hội An và bên dòng sông Hoài thơ mộng, báo hiệu một năm mới an lành, thịnh vượng cho người dân và TP Hội An.

Pháo hoa rực sáng bầu trời đêm Cà Mau - vùng cực Nam đất nước

Pháo hoa đón chào năm mới đã rực sáng bầu trời Bạc Liêu

Lúc 23h15, thành phố Bạc Liêu đã bắn pháo hoa đón giao thừa năm mới Kỷ Hợi 2019. Gần như cùng thời điểm, thị xã Giá Rai của tỉnh Bạc Liêu cũng đã bắn pháo hoa đón chào năm mới

Tại TP Nha Trang, Khánh Hòa: Tối 30 Tết, người dân phố biển đổ về các điểm công cộng như công viên Yến Phi hay Quảng trường 2 tháng 4 bên bờ biển Nha Trang để du xuân, chờ đón giây phút giao thừa đón năm mới Kỷ Hợi.

Tại Quảng trường 2 tháng 4, TP Nha Trang diễn ra chương trình ca múa nhạc đặc biệt kéo dài 180 phút chào đón Xuân Kỷ Hợi. Đêm giao thừa, thời tiết phố biển thuận lợi, ấm áp, không khí đón năm mới rộn ràng.

Người dân phố núi Buôn Ma Thuột đổ về quảng trường thành phố xem pháo hoa sớm, tối 30 Tết

Tại TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc: Hàng nghìn người dân đổ về Quảng trường Buôn Ma Thuột và các tuyến đường lân cận xem pháo hoa đón năm mới Kỷ Hợi.

Năm nay, màn bắn pháo hoa tại Buôn Ma Thuột mở màn lúc 22h20 và kéo dài 15 phút. Không khí đón năm mới tại vùng cao nguyên này hơi se lạnh về đêm.

Tại Đắk Lắk, thời tiết dịp Tết Nguyên đán rất đẹp, ban ngày trời nắng ấm, ban đêm se lạnh. Dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tỉnh này tổ chức bắn pháo hoa phục vụ người dân ngay tại trung tâm TP.Buôn Ma Thuột kết hợp với chương trình văn nghệ chào xuân.

Tại vị trí bắn pháo hoa đêm Giao thừa, hàng ngàn người dân đã tập trung về để lựa chọn vị trí đẹp nhất để thưởng thức trọn vẹn màn trình diễn kéo dài hơn 15 phút với nhiều màu sắc rực rỡ.

Pháo hóa rực rỡ tại Quảng trưởng 10/3, TP. Buôn Ma Thuột

Chị Đỗ Thị Thủy (buôn Tăng Jú, xã Ea Kao, TP. Buôn Ma Thuật) cùng gia đình vượt gần 20km để ra trung tâm TP để xem pháo hoa. Chị Thủy cho biết: “Hôm nay, mặc dù phải chen lấn để có vị trí đẹp xem pháo hoa nhung không khí Tết thật sự rất rộn ràng, khí thế. Mấy năm rồi mới có dịp nên mọi người trong xóm rủ nhau đi xe máy ra đây xem bắn pháo hoa. Năm mới, chúc mọi người an lành và may mắn”.

Pháo hoa trong đêm giao thừa (ảnh: Dương Phong)

Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Nông, có ba địa phương tổ chức bắn pháo hoa chào xuân. Trong đó, hai huyện Đắk R’Lấp và Đắk Mil tổ chức bắn pháo hoa trước thời khắc Giao thừa, riêng thị xã Gia Nghĩa, tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ kết hợp với bắn pháo hoa tầm thấp vào lúc 0h ngày mùng 1 tháng Giêng. Toàn bộ kinh phí cũng được kêu gọi hoàn toàn từ nguồn xã hội hóa.

Hà Nội: Trận địa bắn pháo hoa hồ Hoàn Kiếm đã sẵn sàng

Đúng 21h, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự - Cơ động Công an quận Ba Đình.

Tổng Bi thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thăm và chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao - Trật tự - Cơ động, Công an quận Ba Đình. Ảnh: Quang Phong

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh và bày tỏ cảm ơn các cán bộ, chiến sỹ thời gian vừa qua đã hết sức nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình với nhiệm vụ đặc biệt trên địa bàn đặc biệt, đóng góp vào việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội không chỉ trên địa bàn quận Ba Đình mà cả trên địa bàn Thủ đô.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị đơn vị chuẩn bị sẵn sàng để đảm bảo an toàn đêm giao thừa và trong những ngày nghỉ Tết, không để xảy ra việc gì đáng tiếc. Thay mặt lãnh đạo TƯ, Tổng bí thư, Chủ tịch nước chúc cán bộ chiến sĩ ngành công an của Thủ đô và toàn ngành công an sang năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, có nhiều niềm vui, đặc biệt hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao.

Tổng Bi thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc Tết cán bộ chiến sĩ Đội Cảnh sát giao - Trật tự - Cơ động Công an quận Ba Đình.

Trước đó, khi thành phố vừa lên đèn, nhiều người dân Hà Nội đã kéo nhau đến hồ Hoàn Kiếm chơi Tết, chụp ảnh và tìm chỗ để có thể "mãn nhãn" với màn bắn pháo hoa ngay thời khắc chuyển giao giữa 2 năm Mậu Tuất - Kỷ Hợi sẽ diễn ra trong vài giờ nữa...

Người dân Hà Nội rủ nhau xuống phó, ra Hồ Gươm chờ xem bắn pháo hoa

Càng về khuya, lượng người đổ về những phố trung tâm Hà Nội càng đông. Ảnh: Quý Đoàn

Người dân ngồi xếp hàng ven hồ Hoàn Kiếm chờ bắn pháo hoa - Ảnh: Quang Phong

TP.HCM: Người dân rủ nhau du Xuân sớm, check-in 8 địa điểm bắn pháo hoa

Người dân Sài Gòn rủ nhau xuống phố đón giao thừa

Mới hơn 21h00 nhưng bến Bạch Đằng đã chật kín người, chờ xem pháo hoa. Một số gia đình có con nhỏ đã trang bị chu đáo, mang cả lều trẻ em ra bến Bạch Đằng ngồi chơi, không bị muỗi đốt khi chờ đón giao thừa.

Người dân mang cả lều trẻ em ra bến Bạch Đằng để con trẻ không bị muỗi đốt khi chờ đón giao thừa. Ảnh: Phạm Nguyễn

Đà Nẵng: Người dân đã náo nức ra phố đón giao thừa sớm.

21h15, khu vực tập trung đông người dân và du khách nhất trong đêm giao thừa ở Đà Nẵng là đường hoa xuân ven sông Hàn.

Điểm nhấn của đường hoa Tết Đà Nẵng năm nay là mô hình cầu Vàng - công trình kiến trúc đã chắp cánh thương hiệu Đà Nẵng trên các trang tin du lịch trong và ngoài nước trong năm vừa qua.

Cùng gia đình “check in” đường hoa Tết Đà Nẵng trong đêm giao thừa, anh Nguyễn Phước Vĩnh (ở quận Hải Châu, Đà Nẵng) chia sẻ: “Dọn dẹp nhà cửa tươm tất đâu vào đó là cả nhà lên đồ đẹp ra phố chơi. Đường hoa xuân Đà Nẵng năm nay theo tôi là đẹp. Ấn tượng nhất là mô hình cầu Vàng ở khu du lịch Bà Nà trên núi được đưa về phố. Năm mới, nhà tôi không mong ước gì hơn là được bình an, mạnh khoẻ và làm ăn sung túc hơn”

Đón giao thừa Kỷ Hợi - Đà Nẵng - Ảnh: Khánh Hiền

Hội An: Người dân đổ về trung tâm Phố Cổ để đón giao thừa

Người dân đổ về trung tâm Phố cổ Hội An đón giao thừa - Ảnh: Công Bính

Bắt đầu từ 20h00, người dân từ khắp mọi nơi đã lần lượt đổ về trung tâm phố cổ Hội An để chờ đón khoảnh khắc giao thừa.

Trên các tuyến đường chính như Trần Hưng Đạo, Phan Châu Trinh, Châu Thượng Văn... kẹt xe cục bộ do lượng xe máy và ô tô đổ về khá đông. Nơi tập trung đông nhất là khu vực chùa cầu, chợ đêm Nguyễn Hoàng, vườn tượng An Hội nơi tối nay sẽ diễn ra chương trình văn nghệ chào đón khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới.

Chị Trần Hà My (người dân Hội An) chia sẻ: “Sau khi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, vợ chồng tôi chở hai con cùng đến Hội An để cùng mọi người đón giao thừa. Năm mới cầu chúc mọi người nhiều sức khoẻ trong năm mới, an lành, hạnh phúc”.

Ghi nhận thêm của PV, các dịch vụ ăn theo như giữ xe, ăn uống, bóng bay... cũng dự đoán sẽ kiếm bộn tiền dịp này. Giá giữ xe máy 10.000 đồng/chiếc (ngày thường 5.000 đồng/chiếc); xe ô tô cũng tăng lên 50.000 đồng/ chiếc...

Huế: Tiết trời tốt, xứ cố đô đón giao thừa cực kỳ thuận lợi

Tiết trời tốt, xứ cố đô đón Giao thừa cực kỳ thuận lợi - Ảnh: Đại Dương

Khoảng 20h00 tại quảng trường Ngọ Môn, TP Huế nơi sẽ diễn ra chương trình bắn pháo hoa vào Giao thừa, đã có khá nhiều bạn trẻ và các gia đình tập trung về vui chơi, uống nước và chuyện trò những câu chuyện năm cũ. Tiết trời cực kỳ tốt với nhiệt độ 24 độ đã tạo cho xứ cố đô đón Giao thừa cực kỳ thuận lợi.

Bạc Liêu: Trước thời khắc giao thừa, hàng ngàn người dân ở Bạc Liêu đã tập trung tại Quảng trường Hùng Vương xem các hoạt động chào mừng đón năm mới.

Trước thời khắc giao thừa, hàng ngàn người dân ở Bạc Liêu đã tập trung tại Quảng trường Hùng Vương xem các hoạt động chào mừng đón năm mới - Ảnh: Huỳnh Hải

Dự kiến đến 23h15 , Bạc Liêu mới diễn ra chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật đón chào năm mới Kỷ Hợi 2019.

Thanh Hóa: Dù còn khoảng 2 giờ đồng hồ nữa mới đến giao thừa, thế nhưng thời điểm này đã có hàng nghìn người dân tập trung về Quảng Trường Làm Sơn- TP. Thanh Hoá - 1 trong 5 điểm bắn pháo hoa của tỉnh Thanh Hoá để đón giao thừa.

Trước thời khắc giao thừa, TP. Thanh Hoá cũng đã diễn ra rất nhiều tiết mục văn nghệ với chủ đề mừng Đảng, mừng Xuân...

Tất cả mọi nẻo đường của TP. Thanh Hoá đều được lực lượng công an, cảnh sát cơ động túc trực để đảm bảo an ninh trật tự cũng như đảm bảo an toàn giao thông.

Cần Thơ: Gần 22h tại các điểm tham quan của Cần Thơ như đường hoa, Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, chật cứng người. Đặc biệt, ở khu vực cầu đi bộ, bến Ninh Kiều rất đông bạn trẻ tập trung ở đây chờ xem bắn pháo hoa đêm giao thừa.

Bến Ninh Kiều, cầu đi bộ, ở Cần Thơ chật cứng người - Ảnh Phạm Tâm

TP Vinh: Tại khu dân phố Phường đông Vĩnh - TP Vinh, người dân kéo ra đường ăn mừng, tổ chức đón chào năm mới 2019 trong không khí vui tươi phấn khởi. Người dân tại đây mỗi gia đình góp vui một ít để tổ chức đó giao thừa!

TP Quy Nhơn - Bình Định: Đông đảo người dân xuống phố dạo hội chợ xuân, sau đó dòng người đổ về Quảng trường Nguyễn Tất Thành để cùng theo dõi chương trình dạ hội mừng xuân Kỷ Hợi 2019 với chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Người dân Bình Định cùng thưởng thức Chương trình ca nhạc, chờ đón Giao thừa - Ảnh Nguyễn Dũng

