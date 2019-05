Phẫn nộ: Tài xế xe ôm thả cả hai tay, lạng lách khiến nhiều người đi đường hoảng sợ

Trên các trang mạng xã hội đang chia sẻ một đoạn clip dài 19 giây ghi lại hình ảnh tham gia giao thông đầy nguy hiểm cho bản thân và cộng đồng của một tài xế mặc áo xe ôm công nghệ. Tài xế này đã có hành động thả cả hai tay khi đang lái xe trên đường có nhiều người di chuyển.

Chưa hết, tài xế xe ôm này còn đánh võng, lạng lách qua các phương tiện giao thông khác trên suốt một đoạn đường dài. Theo quan sát thì đoạn đường này có mật độ phương tiện tham gia giao thông không hề ít.

Trước hành vi nguy hiểm này, khá nhiều người điều khiển phương tiện đã chủ động tránh không đi quá gần tài xế xe ôm đang hăng say đánh võng, lạng lách này.

Hình ảnh được cắt từ clip.

Đoạn clip này được chia sẻ và nhận được khá nhiều sự quan tâm chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng đây là hành động trực tiếp nguy hiểm đến an toàn của tài xế xe ôm công nghệ này cũng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác.

"Nhìn mà sợ quá, chẳng hiểu ý thức ở đâu mà đi lạng lách như thế, gây ra tai nạn rồi ai chịu trách nhiệm", bạn H.T bày tỏ.

Thậm chí, tài khoản facebook có tên H.G còn cho rằng nếu có khách hàng nào đó bắt phải tài xế xe ôm này thì an toàn của bản thân chỉ còn hi vọng vào may mắn.

Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng.

Theo Helino