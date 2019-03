Phẫn nộ: Người vợ bị nhân tình của chồng đánh ghen, xịt dung dịch lạ vào mặt

Chiều ngày 11/3, trên Người đưa tin, đại diện Công an xã Vũ Phúc (TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đánh ghen giữa 2 người phụ nữ và đã được ban công an xã giải quyết.

Chị T. đang bị "bồ" của chồng đánh ghen (ảnh cắt từ clip).

Nguyên nhân vụ việc do chị T. tố cáo chị A. cặp bồ với chồng mình, sau đó chị A. có nhắn tin thách thức mới dẫn đến cãi vã, xô xát.

Chia sẻ lại sự việc, chị B.T.T. (SN 1993, trú xã Vũ Phúc) cho biết mình chính là người bị cô gái xịt dung dịch lạ vào mặt. Cô gái tấn công chị là T.T.P.A. (SN 1999, trú TP.Thái Bình).

Chị T. cho biết, A. là nhân tình của chồng mình. Khoảng 15h10 chiều 9/3, chị T. và A. hẹn gặp nhau ở một quán nước gần nhà. Tại đây, sau một hồi nói chuyện, hai người đã xảy ra cãi vã. Lúc này, A. bất ngờ sử dụng bình xịt dung dịch lạ vào mặt chị T., sau đó bỏ chạy.

Hàng xóm xung quanh nhà đã hỗ trợ chị T. giữ cô gái trẻ lại, sau đó báo tin cho Công an xã Vũ Phúc. Toàn bộ sự việc đã được một người thân của chị T. dùng điện thoại ghi lại.

“Khi bị xịt loại dung dịch lạ kia vào mặt, tôi cảm thấy vùng da ở mặt rất nóng, có dấu hiệu như bị bỏng, sờ nhẹ vào thấy rát.”, chị T. cho hay.

Chị T. cho biết thêm, chị phát hiện A. đã có mối quan hệ tình cảm với chồng chị từ năm 2018. Đến tháng 12/2018, sau khi không thể chịu đựng mối quan hệ ngoài luồng của chồng, chị T. đã liên lạc với A. để nói chuyện, hi vọng cô gái trẻ sẽ chấm dứt chuyện tình cảm với chồng chị. Tuy nhiên, A. không đồng ý và ngang nhiên nhắn tin thách thức “khổ chủ”.

Tại trụ sở Công an xã Vũ Phúc, hai bên đã hòa giải với nhau. Theo lãnh đạo Công an xã Vũ Phúc, vụ việc không gây hiệu quả nghiêm trọng nên công an đã yêu cầu chị A. viết cam kết không tái phạm hành vi gây ảnh hưởng đến cuộc sống chị T..

K.N (th)