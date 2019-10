Clip cô gái bị người đàn ông lột đồ, đánh dã man

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền clip được ghi lại bằng camera an ninh của gia đình về hình ảnh một người đàn ông cởi trần lột đồ, túm tóc người phụ nữ, sau đó đánh liên tiếp vào người phụ nữ này trong phòng ngủ, mặc cho nạn nhân xin tha. Được biết, vụ việc xảy ra tại phường Lương Khánh Thiện, quận Ngô Quyền (TP. Hải Phòng).

Người đàn ông liên tiếp tát và đánh vào người phụ nữ, kèm theo là những lời nói xúc phạm. Ảnh: Cắt từ clip

Theo đoạn đối thoại trong clip giữa người đàn ông và người phụ nữ thì nguyên nhân dẫn đến sự việc trên được xác định do nghi ghen tuông. Cho nên, mặc dù người phụ nữ đã van xin nhưng người đàn ông vẫn không buông tha. Thậm chí, người đàn ông này còn dùng lời lẽ xúc phạm, đập phá đồ đạc trong phòng...

Sau khi clip được lan truyền lên mạng xã hội khiến nhiều người phẫn nộ trước hành vi của người đàn ông.

Sự việc được camera an ninh của gia đình ghi lại. Ảnh: Cắt từ clip

Thông tin cho PV, đại diện UBND phường Lương Khánh Thiện xác nhận, vụ việc trong clip xảy ra trên địa bàn phường và hiện tại gia đình nạn nhân đã báo công an phường. Hồ sơ vụ việc được công an phường chuyển lên Công an quận Ngô Quyền thụ lý, giải quyết.

Được biết, người đàn ông và người phụ nữ trong clip chung sống với nhau có 1 người con nhưng chưa đăng ký kết hôn

