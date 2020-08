Phẫn nộ clip người đàn ông vờ mua rồi cướp hết vé số của người tàn tật

Tối 21/8, MXH chia sẻ đoạn clip về vụ việc 1 người bán vé số khuyết tật bị cướp khi đang bán trên vỉa hè khiến cộng đồng mạng phẫn nộ.

Hình cắt từ clip

Theo đó, vụ việc xảy ra vào chiều ngày 21/8, được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Theo nội dung đoạn clip được đăng tải, người đàn ông khuyết tật đang đứng bán vé số trên vỉa hè thì một người đàn ông đi xe máy đi đến và dừng lại hỏi mua.

Sau khi xem một vài tờ, người đàn ông đi xe máy bảo người bán vé số đi lên phía trước vờ như để xem kĩ hơn rồi trả tiền, nhưng người này sau đó đã tăng ga bỏ chạy kèm theo luôn cả tệp vé số của người đàn ông khuyết tật.

Người bán vé số sau đó hô hoán đuổi theo nhưng do chân bị tật nên không thể đuổi kịp.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, người dân đã chia sẻ clip lên mạng xã hội kêu gọi mọi người truy tìm đối tượng để xử lý theo pháp luật và lấy lại tài sản cho bị hại.

Đoạn clip ngay sau khi đăng tải đã thu hút sự quan tâm của nhiều người. Các ý kiến đều không khỏi phẫn nộ trước hành động của người đàn ông đi xe máy. Hành động ăn cướp của người đàn ông không những vi phạm pháp luật mà còn gây bức xúc trong dư luận khi người bị hại là người khuyết tật, phải vất vả kiếm sống.

Liên quan đến vụ việc, thông tin trên Tiền phong cho biết, vụ việc xảy ra vào chiều cùng ngày bên đường Quốc lộ 13 đoạn thuộc ngã tư Đất Thánh, TP Thuận An, Bình Dương. Người bị cướp vé số là ông Trịnh Văn Hiệp (50 tuổi, ngụ Bình Dương).

Ông Hiệp bị khuyết tật từ nhỏ, chân teo không đi được phải chống gậy bán vé số kiếm sống. Cuộc sống gia đình khó khăn, thu nhập chính từ bán vé số.

Nguồn trên cũng cho biết thêm, ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an TP Thuận An cho biết đã trích xuất camera an ninh để truy tìm đối tượng gây ra vụ cướp giật trên.

Hạ Vũ