PGS.TS Nguyễn Ngọc Minh: “Việt Nam chống dịch COVID-19 thành công, trở thành một điểm sáng của cả thế giới về ý chí quyết tâm và lòng nhân ái”

Cũng tại buổi lễ, bà Võ Thị Minh Sinh - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An xúc động bày tỏ: "Là người con của dân tộc Thổ, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất miền núi Tây Nghệ An, cùng với 54 dân tộc anh em, luôn được Đảng, Nhà nước chăm lo, bồi dưỡng từ những bước đi đầu tiên cho đến hôm nay, trưởng thành và được giữ cương vị là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An. Hơn ai hết, tôi cảm nhận được rất rõ và rất biết ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đối với đồng bào dân tộc thiểu số, đối với cán bộ nữ nói riêng và đồng bào, cán bộ, chiến sỹ nói chung".

Bà Võ Thị Minh Sinh cho biết: "Chúng tôi được lớn lên, trưởng thành hơn mỗi ngày khi gắn bó với Nhân dân và được chứng kiến sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc từ mỗi cộng đồng dân cư ngày được củng cố, phát huy và cảm nhận rõ vai trò, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của đội ngũ làm công tác Mặt trận ở cơ sở, ở khối, xóm, thôn bản, khu dân cư trên mọi miền đất nước, họ đã và đang ngày đêm nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, gắn bó chia sẻ với nhân dân, tạo thành trì vững chắc cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Điều đó được minh chứng sinh động, rõ nét bằng tinh thần đoàn kết và sức mạnh Việt Nam chúng ta đã kiểm soát, đẩy lùi được dịch bệnh COVID-19. Hay trong những ngày này, cả nước đã và đang cùng "hướng về Miền Trung" để đoàn kết khắc phục hậu quả nặng nề của thiên tai, bão lũ… Hình ảnh các cụ già tới các em nhỏ, mỗi người dân đều sẵn sàng đóng góp thùng mỳ tôm, buồng chuối xanh, hay cân gạo, tấm bánh nghĩa tình tới đồng bào các tỉnh miền Trung và cả sự hy sinh quên mình để cứu dân qua cơn lũ dữ của nhiều cán bộ, chiến sỹ đã làm lay động hàng triệu trái tim của cả nước và bạn bè thế giới về tình nghĩa đồng bào Việt Nam".

Bà Sinh cho rằng, muốn khẳng định vai trò, vị thế, muốn được Đảng tin, dân mến thì không thể hô hào suông, mà phải xắn tay vào công việc, phải "miệng nói, tay làm, tai lắng nghe", phải tăng cường đối thoại; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động của Mặt trận hướng về cơ sở…