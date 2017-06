Ôtô tông chết nhân viên phà Thuận Giang rồi lao xuống sông

Trao đổi với Zing.vn sáng 1/6, lãnh đạo Công an xã Kiến An, huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết gần 8h cùng ngày, tại bến phà Thuận Giang xảy ra tai nạn giao thông khiến anh Trần Minh Phương (32 tuổi, ngụ huyện Phú Tân) thiệt mạng. Một hành khách đi trên phà bị thương do va quẹt với xe 7 chỗ nhưng sức khỏe đã hồi phục.

Vợ chồng ông Ân mở cửa ôtô ra ngoài sau khi xe 7 chỗ lao xuống sông. Ảnh: Nguyễn Hảo.

Theo thông tin ban đầu, tai nạn xảy ra khi một chiếc phà chở khách vượt sông Vàm Nao từ huyện Phú Tân sang Chợ Mới. Khi phà cập bến phía xã Kiến An, nhân viên mở chắn phía trước cho khách lên bờ thì chiếc ôtô 7 chỗ từ dưới phà phóng về phía trước.

"Ôtô biển số An Giang tông vào anh Phương (nhân viên trên phà) khiến nạn nhân thiệt mạng. Xe 7 chỗ sau đó va quẹt với một người khác rồi lao xuống sông nhưng tài xế Châu Hồng Ân (56 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân) và người vợ đi cùng kịp mở cửa ra ngoài, được người dân cứu vớt", một công an viên nói với Zing.vn.

Hai nạn nhân của vụ tai nạn, trong đó anh nhân viên làm việc dưới phà Thuận Giang (bên phải) đã tử vong. Ảnh: Nguyễn Hảo.

Hiện, vợ chồng ông Ân làm việc với cán bộ điều tra Công an huyện Chợ Mới tại Công an xã Kiến An. Tại hiện trường, nhiều ghe cào và thợ lặn đang tổ chức trục vớt ôtô của ông Ân.

Bến phà Thuận Giang ở An Giang. Ảnh: Google Maps.

Theo Zing