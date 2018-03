Ôtô đầu kéo container đâm gãy trụ điện rồi tông vào nhà dân

Sáng 13/3, lực lượng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức xử lý hiện trường, điều tra vụ tai nạn xảy ra tại phường Tân Bình (thị xã Dĩ An).

Trụ điện bị ôtô húc gãy, trơ lõi thép. Ảnh: Ngọc An.

Theo xác minh ban đầu, vào 3h45 sáng cùng ngày, tài xế khoảng 30 tuổi (chưa rõ lai lịch) lái ôtô đầu kéo container biển số Bình Dương chạy trên đường Bùi Thị Xuân theo hướng từ đường Mỹ Phước - Tân Vạn về đường Nguyễn Thị Minh Khai (Bình Dương).

Khi đến khu vực thuộc khu phố Tân Phú 2 (phường Tân Bình), xe này đột ngột chuyển hướng, lấn trái rồi tông một ôtô tải bay lên lề đường. Xe đầu kéo container sau đó lao về phía trước đâm gãy trụ điện bê tông rồi đâm sầm vào nhà dân.

Phần đầu của ôtô đầu kéo container bị biến dạng. Ảnh: Ngọc An.

Tai nạn làm phần đầu của ôtô đầu kéo bị biến dạng, xe tải hư hỏng. Căn nhà bên đường bị ôtô đâm sập mái che phía trước, cửa kính bị húc vỡ vụn, nhiều vật dụng trước nhà hư hỏng.

Tai nạn làm tài xế xe đầu kéo bị thương, kẹt trong cabin. Người này sau đó được người dân đưa ra ngoài, chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Theo người dân, căn nhà bị ôtô tông trúng là một cửa hàng chuyên bán hoa và thường mở hàng vào 3h sáng. Sáng nay, tai nạn xảy ra khi họ chưa kịp dọn hàng nên không thiệt hại nào về người.

Theo Tri thức trực tuyến