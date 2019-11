Ôtô dán chữ 'An ninh miền Bắc' lùi ngược chiều ở Cần Thơ

Chiều 14/11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) cho biết vừa lập biên bản, tạm giữ một chiếc ôtô bán tải BKS 29H - 213.64 có dán dòng chữ "AN NINH MIỀN BẮC" trên thân xe.

Theo Công an quận Ninh Kiều, ô tô này do tài xế Trần Trọng Quyết (26 tuổi, ngụ tỉnh Thái Bình) điều khiển, bị lập biên bản và tạm giữ xe do lùi xe trên đường một chiều gây nguy hiểm, và không xuất trình được giấy tờ xe theo quy định.

Chiếc xe dán dòng chữ "AN NINH MIỀN BẮC" trên thân xe (Ảnh: Vietnamnet)

Trước đó vào sáng cùng ngày, người dân nhìn thấy xe ôtô BSK 29H - 213.64 đi lùi ngược chiều trên đường Lê Lai, phường An Phú gây nguy hiểm cho các phương tiện tham gia giao thông khác.

Lực lượng cảnh sát giao thông quận Ninh Kiều đã có mặt để xử lý. Lực lượng CSGT đề nghị tài xế Trần Trọng Quyết xuất tình giấy tờ xe, và yêu cầu tài xế đưa xe về trụ sở công an để giải quyết.

Tài xế Quyết cho biết xe thuộc quyền sở hữu của một công ty bảo vệ có trụ sở ở miền Bắc. Công ty này vừa trúng một gói thầu bảo vệ cho một bệnh viện tại Cần Thơ nên xe được đưa vào đây để sử dụng.

Đối với việc xe có dán dòng chữ "AN NINH MIỀN BẮC", lực lượng chức năng yêu cầu tài xế đem giấy tờ tới xem logo này là do ai cấp phép, cũng như xem dòng chữ nói trên có đúng với tên công ty hay không, sau đó mới xác định đúng sai để xử phạt.

Đối với đèn tín hiệu màu vàng gắn trên xe, lực lượng CSGT không ra quyết định xử phạt do đây không phải là loại đèn tín hiệu ưu tiên theo quy định.

Theo Đan Anh (SHTT)