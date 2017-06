Ông lão 68 tuổi thoát chết sau khi bị tàu hỏa tông

Ngày 19/6, ông Trương Keo, Trưởng công an xã Lộc An, huyện Phú lộc (Thừa Thiên - Huế) xác nhận, trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn đường sắt. Nạn nhân là ông Lê Bá V. (68 tuổi, trú tại xã Lộc An, huyện Phú Lộc).

Đoạn đường ngang dân sinh xảy ra tai nạn.

Vào khoảng 10 giờ cùng ngày, ông V. băng qua đường ngang dân sinh đoạn qua xã lộc An đúng lúc tàu khách SE19 lao tới. Cú va chạm khiến ông V. văng xa cách đường ray 2m và bị thương nặng. Nạn nhân đã được đưa vào trạm y tế của xã Lộc An gần đó để chữa trị vết thương. Tàu hỏa sau đó dừng lại ở hiện trường hơn 20 phút để xử lý sự cố.

Con đường dân sinh nơi xảy ra tai nạn chỉ có biển cảnh báo chứ không có barie và thiếu tầm quan sát.

Theo Nguyễn Do (Pháp Luật TP HCM)