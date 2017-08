Ô tô lao xuống lòng hồ thủy điện Sơn La, 2 người chết kẹt

Sự việc thương tâm trên xảy ra vào chiều 25/8, tại khu vực xã Chăn Nưa, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu.

Vào thời điểm trên, xe ô tô con mang BKS 27A 031.03 lưu thông trên quốc lộ 12, theo hướng Điện Biên - Lai Châu. Khi đến địa bàn xã Chăn Nưa (cách trung tâm xã Chăn Nưa khoảng 3km) thì chiếc xe này bất ngờ lao xuống lòng hồ thủy điện Sơn La.

Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân sau vụ tai nạn. ẢNh: PV

Ngay sau đó, người dân đã phát hiện kịp thời và xuống ứng cứu nhưng do khu vực chiếc xe gặp nạn có mực nước sâu nên công tác tiếp cận gặp rất nhiều khó khăn.

Khi phát hiện sự việc, dân bản và công an huyện Sìn Hồ, công an, dân quân xã Chăn Nưa và công an Điện Biên đã nhanh chóng có mặt để tiến hành trục vớt và cứu người bên trong xe.

Do nước dâng cao nên việc lặn tìm chính xác vị trí xe rất khó khăn.

Do địa hình phức tạp, lực lượng cứu hộ phải dùng sức người để kéo xe bị tai nạn lên khỏi lòng hồ.

Trao đổi với phóng viên, Thiếu tá Bùi Hữu Thỉnh, Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông Lai Hà (Lai Châu) cho biết: “Sau khi kéo xe lên bờ, các cơ quan chức năng đã phải phá cửa kính để mở cửa cho nước tràn ra ngoài. Khám nghiệm hiện trường, chúng tôi phát hiện trong xe có 2 người đã tử vong. Lái xe được xác định là Đỗ Văn Khôi (sinh năm 1981, trú tại xã Thanh Yên, huyện Điện Biên); 1 cụ bà đi cùng khoảng 70 tuổi, hiện chưa xác định được danh tính”.

Qua điều tra ban đầu của lực lượng công an giao thông, nguyên nhân vụ tai nạn do trời mưa, đường trơn, lái xe không làm chủ được tốc độ, khi vào cua bị mất lái đã đâm xuống lòng hồ.

Rất đông người dân theo dõi sự việc.

Theo ghi nhận của phóng viên, khu vực xảy ra vụ tai nạn là nơi đường cua, hạn chế tầm nhìn.

Đến 22h cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang phong toả hiện trường để chờ người nhà nạn nhân đến làm các thủ tục pháp lý.

Nhật Tân