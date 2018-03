Nữ tài xế 9X tông chết người bị tố thờ ơ với gia đình nạn nhân

Hôm nay, thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Công an TP. Buôn Ma Thuột đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Hoàng Thị Thùy (SN 1992, trú TP. Buôn Ma Thuột) để điều tra về hành vi điều khiển xe ô tô gây chết người.

Trước đó, vào ngày 16/1, Hoàng Thị Thùy điều khiển xe ô tô BKS 47A-207.32 lưu thông trên đường Ngô Quyền (gần chợ Tân An, TP. Buôn Ma Thuột) đã tông liên hoàn vào người đi chợ khiến chị Huỳnh Thị Nga (SN 1988, trú phường Tân Lập) tử vong tại chỗ; anh Phạm Ngọc Hoàng (SN 1990) bị gãy xương đòn, xương bả vai và một phụ nữ khác bị thương nhẹ.

Hiện trường vụ tông xe liên hoàn giữa chợ khiến một người chết

Sau vụ tai nạn, người dân bức xúc quay clip đăng lên mạng xã hội, cho rằng cơ quan điều tra chưa công tâm khi dựng lại hiện trường.

Về thông tin cơ quan điều tra chậm khởi tố vụ án, khởi tố bị can bị can vì tài xế gây tai nạn là vợ một cán bộ công an đang công tác tại huyện, lãnh đạo công an tỉnh cho biết sẽ xử lý nghiêm theo quy định pháp luật dù người đó là ai.

Còn theo tố cáo của Nguyễn Văn Trạng (SN 1983, chồng nạn nhân Nga), sau tai nạn, gia đình tài xế Thùy có mang tới 50 triệu đồng nói hỗ trợ mai táng phí nhưng gia đình anh không nhận. Từ đó đến nay, nữ tài xế và gia đình cũng không liên lạc, đến thăm hỏi hay động viên gì.

Từ ngày chị Nga bị tai nạn tử vong, anh Trạng một mình nuôi 2 con nhỏ. Công việc không ổn định nên cuộc sống rất khó khăn.

Anh Trạng đã làm đơn cầu cứu gửi cơ quan chức năng, tố người gây tai nạn thờ ơ, vô trách nhiệm với gia đình nạn nhân.

Theo Vietnamnet