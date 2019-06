Nữ sinh viên hoảng hồn khi ngủ dậy thấy xuất hiện tin mình đã "chết"

Chiều 28/6, em Trần Thị Mỹ Duyên (21 tuổi, trú xã Nghi Xuân, Nghi Lộc, Nghệ An; sinh viên một trường trên địa bàn TP. Vinh) cho biết, bản thân em rất bức xúc vì một số thông tin đăng lên mạng xã hội bịa đặt rầng Mỹ Duyên bị chết trong một vụ tai nạn.

Theo Duyên, đầu giờ chiều 18/6, em vừa ngủ dậy cầm điện thoại lên thì hoảng hồn vì thấy có nhiều tin nhắn điện thoại, tin nhắn facebook đến để chia buồn vì "sự ra đi đột ngột".

Thông tin được bịa đặt đăng tải trên trang Công an Nghệ An Oline khiến nhiều người nhầm tưởng Duyên tử vong.

Vội vàng hỏi lại mọi người, Duyên mới biết trên mạng xã hội facebook vừa bịa đặt đăng thông tin Duyên đã chết trong một vụ tai nạn.

Cụ thể, trên trang page Công an Nghệ An Online có đăng dòng thông tin "Va chạm ôtô, một nữ sinh xã Nghi Xuân tử vong tại chỗ". Kèm theo thông tin này là hình ảnh hiện trường một vụ tai nạn, ảnh cá nhân của Duyên và ảnh một đám tang có hình ảnh của Duyên.

Sau khi nắm thông tin đăng sai sự thật về mình, Duyên vội kêu gọi bạn bè báo cáo thông tin đăng này là sai sự thật, tránh ảnh hưởng đến bản thân và khiến nhiều người hiểu nhầm.

Sau khi biết thông tin, Duyên đã đăng lên trang cá nhân để giải thích cho mọi người khỏi hiểu nhầm.

"Tôi vừa ngủ dậy thì thấy tin đưa mình đã chết. Tôi vừa bất ngờ vừa bức xúc. Họ còn ghép ảnh cá nhân tôi vào ảnh ở đám tang để lừa mọi người", Duyên chia sẻ.

Điều đáng nói, trang facebook nói trên không phải là trang mạng xã hội của Công an tỉnh Nghệ An mà chỉ là giả mạo. Tuy nhiên, tài khoản facebook này lấy tên là Công an Nghệ An online đã khiến nhiều người nhầm tưởng những thông tin đăng trên này là thật, kể cả thông tin về nữ sinh Duyên.

Khi biết thông tin trên, người thân, bạn bè của Duyên rất bức xúc trước sự việc. Hiện trang facebook Công an Nghệ An online nói trên đã gỡ bỏ thông tin và tạm khóa tài khoản.

Theo Trí thức trẻ