Nữ sinh lớp 7 viết thư gửi mẹ rồi bỏ đi khiến cả nhà hốt hoảng

Ngày 19/6, Phòng PC02 Công an tỉnh Nghệ An cho biết, phía đơn vị này đã phát thông báo tìm kiếm một nữ sinh lớp 7 trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An).

Theo đó, ngày 17/6, cơ quan công an nhận được đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Đường (SN 1984, trú xã Nghĩa An, Nghĩa Đàn) về việc con gái là cháu Võ Thị Thúy H. (SN 2006) bị mất tích không rõ lý do.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào cuộc tìm kiếm đồng thời phát thông báo gửi đến công an các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, công an các huyện, thành thị phối hợp truy tìm cháu H. mất tích.

Theo chị Đường, trước khi bỏ nhà đi, cháu H. không có biểu hiện gì khác thường và không nói gì với bố mẹ. Đến sáng 17/6, không thấy cháu H. đâu thì bố mẹ mới tá hỏa đi tìm con.

"Sáng hôm đó, không thấy con đâu, cả nhà đi tìm khắp nơi nhưng không được. Hoảng quá, sợ cháu đi đâu bị họ lừa nên chúng tôi đến trình báo công an và nhờ hỗ trợ tìm kiếm. Đến chiều, bạn của cháu mới đưa đến một bức thư.

Thư này cháu viết dặn bố mẹ là: "Bố mẹ ơi con đi làm việc tại thành phố Vinh, bố mẹ đừng đi tìm con. Con đi ra ngoài trải nghiệm cuộc sống bên ngoài, bố mẹ đừng lo. Ít hôm làm được ổn định con sẽ gọi báo về cho gia đình".", chị Đường nói và cho biết, cháu H. ít đi ra ngoài nên cả gia đình lúc đó rất hoảng sợ, lo lắng.

Sau 2 ngày tìm kiếm, đến ngày 19/6, gia đình chị Đường đã tìm thấy tung tích cháu H. khi đang làm thuê cho một quán ăn tại Hà Nội.

"Có một người gần nhà thấy cháu H. đang làm việc ngoài Hà Nội nên gọi điện về báo cho gia đình. Chúng tôi đã liên lạc được với cháu H., thấy cháu cũng khỏe mạnh, vui vẻ.

Cháu nói muốn đi làm vài tháng nhưng bố mẹ không đồng ý. Ít hôm nữa bố mẹ sẽ ra đưa con đi chơi vài bữa rồi đưa về chứ bố mẹ không cho cháu đi làm thuê đâu", chị Đường nói và gửi lời cảm ơn tới các cơ quan chức năng đã hỗ trợ gia đình tìm thấy cháu an toàn.

Theo Tri thức trẻ