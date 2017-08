Nữ sinh ĐH Thương mại lột xác từ "dị nhân" thành hot girl: 19 năm đau khổ, chỉ ước được sống như người bình thường!

Vịt hóa thiên nga nhờ phẫu thuật thẩm mỹ (PTTM) luôn là đề tài thu hút sự chú ý của số đông. Nếu bạn còn muốn đi một chiếc xe đẹp, diện một chiếc áo đẹp, thích chụp một bức ảnh đẹp... thì lúc đó bạn vẫn không thể phủ nhận được sự quan trọng của cái đẹp trong mọi khía cạnh cuộc sống.

Cũng vì lẽ đó mà ngày càng nhiều người trẻ có ngoại hình chưa hoàn hảo đã nhờ đến phẫu thuật thẩm mỹ như một "phép màu" giúp họ tự tin hơn vào bản thân mình, tự tin nắm bắt cơ hội.

Mới đây, Lê Huyền Trang (sinh năm 1996, Thanh Hóa), hiện là nữ sinh ĐH Thương mại Hà Nội bất ngờ khi công bố loạt ảnh về sự khác biệt của bản thân trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ khiến người người bất ngờ.

Huyền Trang lột xác 180 độ sau PTTM.

Cô bạn đã khắc phục hầu như hoàn toàn những khuyết điểm bẩm sinh trên gương mặt như khớp hàm dưới bị cắn ngược, cằm chìa, mắt sụp mí, đuôi mắt cụp, góc mắt hẹp... Hiện tại, Trang sở hữu diện mạo ưa nhìn, đường nét gương mặt hài hòa và xinh đẹp hơn xưa. Nhiều lời nhận xét theo hướng tích cực, khen ngợi đã gửi đến Trang. Cô bạn còn được nhận xét là có nhiều nét lai Tây nữa!

Đang còn là sinh viên ĐH, xuất thân trong gia đình không hề khá giả, tuổi thơ gắn liền với những ký ức bị bạn bè trêu chọc - bắt nạt chỉ vì... xấu, Trang đã làm thế nào để có cuộc lột xác ấn tượng này? Hành trình đi tìm diện mạo mới của cô gái trẻ liệu có phải trải qua nhiều thử thách, đánh đổi hay không?

Chúng ta cùng trò chuyện với Trang, nhân vật chính của câu chuyện lột xác nhờ phẫu thuật thẩm mỹ gây sốt trên các diễn đàn mạng gần đây, để lắng nghe những tâm sự từ đáy lòng cô bạn nhé!

Về nhà sau khi có gương mặt mới, bố mẹ Huyền Trang suýt không nhận ra con gái.

19 năm đau khổ, ước được sống như người bình thường

Chào Huyền Trang,

Hình ảnh sau PTTM của bạn được dân mạng khen ngợi "đẹp gần chạm ngưỡng tự nhiên", "giống con lai"... Huyền Trang cảm thấy thế nào?

Mình thực sự rất vui vì nhiều người gặp mình không nhận ra mình từng PTTM nữa, ngay cả khi biết rồi mọi người vẫn khen đẹp tự nhiên hài hòa. Điều đó chứng tỏ mình cũng được gọi là dao kéo thành công đúng không nhỉ? (cười)

Khoảnh khắc tìm đến bác sĩ phẫu thuật, bạn đã chia sẻ điều gì với họ và mong đợi gì từ cuộc thay đổi này?

Sống trong mặc cảm và đau khổ suốt 19 năm qua, điều mình mong muốn và khao khát nhất là có thể được sống một cuộc sống như những người bình thường. Tất cả mong muốn của mình chỉ có vậy và thực sự các bác sĩ đã biến điều đó thành hiện thực.

Huyền Trang có được nụ cười tươi tắn sau 19 năm bị xem là "dị nhân".

Cuộc sống của bạn trước khi lột xác như thế nào?

Suốt những năm tuổi thơ, mình luôn sống trong mặc cảm và ám ảnh từ những ánh mắt kỳ thị, và hành động chỉ trỏ, bàn tán thậm chí dè bỉu của mọi người. Người thì gọi mình là "Móm", "Dị nhân" người ác ý hơn thì gọi là "Vượn chưa tiến hóa hết" thực sự rất tổn thương. Mình rất sợ mỗi khi phải tới một môi trường mới, làm quen với những người bạn mới, mỗi lần như vậy đối với mình thực sự rất khó khăn.

Bạn có thể liệt kê một số khuyết điểm mà mình từng mắc phải, cần can thiệp để đẹp hơn?

Khuyết điểm lớn nhất của mình trước đây mọi người có thể thấy ngay là khớp hàm bên dưới bị cắn ngược, cằm chìa ra ngoài quá nhiều. Ngoài ra thì mắt mình bị sụp mí, đuôi mắt cụp, góc mắt hẹp, 2 bên mũi không đều, cánh mũi và đầu mũi to bè. Phần rãnh mũi và khóe miệng sâu nên lúc cười trông không tự nhiên, da của mình cũng hơi thô và sạm nữa.

Gương mặt với nhiều khuyết điểm bẩm sinh của nữ sinh viên ĐH Thương mại trước khi phẫu thuật.

Không phải ai sinh ra cũng đẹp hoàn hảo nhưng nhiều người vẫn chấp nhận điều đó, động lực nào khiến bạn bất chấp nguy hiểm để thay đổi mình?

Mình không nghĩ đây là sự bất chấp vì mỗi người đều có quyền lựa chọn riêng và mình chọn thay đổi, động lực lớn nhất là mình mong sẽ thoát khỏi những mặc cảm đau khổ để sống vui vẻ và hạnh phúc hơn.

Bạn tốn bao nhiêu tiền cho cuộc thẩm mỹ này? Được biết bạn đang là sinh viên, vậy số tiền đó có phải là một "vấn đề" lớn với bạn?

Gia đình mình thì vốn không có điều kiện, mình cũng mới chân ướt chân ráo vào trường đại học còn chưa kiếm ra tiền, được như ngày hôm nay có lẽ là cơ duyên của mình. Mình đã rất may mắn khi được lựa chọn trong chương trình "Phép màu sắc đẹp" của VTV3 và được tài trợ gói 1 tỷ đồng để thực hiện phẫu thuật.

Huyền Trang đã chỉnh sửa những gì trên gương mặt?

Mới nhìn thì mọi người sẽ nhận ra ngay là mình đã chỉnh hàm, vì là can thiệp vào xương hàm nên khá là phức tạp và hồi phục cũng khó khăn hơn các bộ phận khác. Ngoài điều chỉnh để 2 hàm khớp với nhau thì mình còn đặt implant cằm; phần mắt thì cắt mí, lấy bớt mỡ thừa và kéo đuôi mắt bị sụp, ngoài ra thì các bác sĩ còn mở rộng góc mắt trong và góc mắt ngoài cho mắt to và sâu hơn; phần mũi được nâng bằng sụn tự thân và thu nhỏ đầu mũi và thu gọn cánh mũi to bè; 2 bên rãnh mũi và rãnh miệng cũng được đặt implant giúp đầy đặn hơn.

Huyền Trang đã "đập mặt xây lại" trong 4 tiếng đồng hồ.

Cảm giác của bạn khi tỉnh dậy sau ca phẫu thuật như thế nào?

Khi tỉnh dậy thì mình đã ở trong phòng hậu phẫu rồi và mặt thì đã được băng đầy bông băng. Lúc đó tâm trạng xáo trộn lắm không nghĩ là mình đã trải qua 4 tiếng đồng hồ phẫu thuật.

Bạn có hình dung mình sẽ như thế nào sau khi tháo băng?

Thực sự lúc đó mình không thể tưởng tượng được khuôn mặt sau khi tháo băng sẽ thay đổi như thế nào, chỉ có hi vọng và hi vọng.

Có câu chuyện hay kỷ niệm nào đáng nhớ trong những ngày đầu bạn mang dung nhan mới: xinh đẹp và thu hút này không?

Có chứ, đi học quân sự cả lớp không biết mình là ai (cười). Thực ra thì mình đi học đại học ở Hà Nội, quê mình thì ở Thanh Hóa, nhà cũng không có điều kiện nên ít về lắm, từ khi phẫu thuật cho đến khi có được diện mạo mới thì mình cũng không được gặp bố mẹ. Đến hôm mình về gặp được mẹ, rồi còn gọi mẹ ơi, mà bố mẹ mình vẫn suýt không nhận ra mình vì ngoài gương mặt ra thì giọng nói của mình cũng thay đổi, không còn bị méo tiếng như trước nữa.

Nữ sinh được tài trợ 1 tỷ đồng để có một một cuộc sống mới, diện mạo mới.

Bạn đã chờ đợi ngày mọi đường nét trên gương mặt trở nên hài hòa để nhìn ngắm dung nhan mới trong gương ra sao?

Thật ra do cơ địa của mình không được lành lắm nên sau 4 tiếng phẫu thuật, 2 tuần tái khám và cắt chỉ thì tháng đầu tiên về nhà mặt mình khá sưng và phải ăn cháo. Nhưng đến tháng thứ 2 thì các đường nét đã vào phom và đẹp tự nhiên rồi, lúc này mình đã có thể ăn uống thoải mái hơn, và cũng không còn sưng đau nữa. Quan trọng là sau khi phẫu thuật hàm, bác sĩ nói mình không cần chỉnh răng, niềng răng nữa nên mình rất háo hức chờ đợi kết quả. 2 tháng trôi qua với mình dài như 2 năm vậy vì mình kiêng khem các thứ kĩ càng lắm, bác sĩ bảo sao là làm y chang luôn.

Bước lên bàn mổ với niềm tin duy nhất: Sẽ xinh đẹp!

Để có được diện mạo như hôm nay, bạn đã phải đánh đổi những gì?

Không có sự lựa chọn nào là không phải đánh đổi cả. Trước khi PTTM, mình đã dự đoán trước những gì mình sẽ phải trải qua để có được diện mạo như bây giờ. Ngoài những đau đớn sau hậu phẫu thì mình cũng chuẩn bị tinh thần trước những ánh nhìn tò mò hay những lời nói dèm pha từ người khác. Tuy nhiên thật may mắn vì xã hội hiện tại cũng không còn định kiến quá khắt khe về PTTM nữa nên cuộc sống của mình không bị ảnh hưởng quá nhiều.

Và có bao giờ bạn lo sợ mình sẽ trở thành "thảm họa"?

Mình không thấy vậy. Lúc đó mình chỉ có một niềm tin duy nhất là mình sẽ trở nên xinh đẹp thôi.

Huyền Trang có bị tác dụng phụ nào sau PTTM không?

Không đâu. Bác sĩ đã dặn dò mình rất kĩ lưỡng về chăm sóc hậu phẫu, mình cố gắng giữ gìn thật tốt 2 tháng đầu nên sau đó không gặp phải tác dụng phụ nào cả. Giờ cũng gần 2 năm rồi, sức khỏe và thể trạng của mình đều tốt.

Sau khi trở lại trường để học quân sự, không bạn bè nào nhận ra Huyền Trang nữa.

Bố mẹ bạn có ủng hộ quyết định này chứ?

Hơn ai hết, bố mẹ luôn hiểu và đồng cảm với mình về những mặc cảm cũng như khó khăn trong cuộc sống mà mình phải đối mặt. Họ là người luôn ở bên động viên mình từ những ngày làm đơn đăng ký chương trình "Phép màu sắc đẹp" cho đến khi quá trình phẫu thuật được hoàn tất.

Sau phẫu thuật, những cơ hội mới có đến với bạn nhiều hơn không?

Sau phẫu thuật thì cuộc sống của mình thay đổi rất nhiều. Trước hết là mình tự tin hơn rất nhiều khi giao tiếp với người khác, mối quan hệ của mình với người xung quanh cũng tốt hơn. Sau đó mình cũng tìm được một công việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ trang trải sinh hoạt phí ở Hà Nội nữa.

Bạn muốn nhắn nhủ điều gì với những bạn trẻ chưa có ngoại hình như ý muốn trở nên hoàn hảo hơn?

Dù ai có nói gì đi nữa thì chỉ có bạn mới biết điều gì là thực sự tốt cho bạn, nếu thay đổi có thể giúp bạn tốt hơn thì hãy dũng cảm thay đổi vì bạn chỉ có một cuộc đời này để sống mà thôi.

Nhờ ngoại hình mới, Huyền Trang giờ đây đã kiếm được công việc làm thêm để phụ giúp bố mẹ và trang trải cuộc sống sinh viên xa nhà.

Nhiều người biết Huyền Trang đã PTTM vẫn khen cô bạn đẹp rất tự nhiên.

Vẫn còn một chút ngại ngùng e ấp nhưng giờ đây cô bạn đã thật sự thoát ra khỏi nỗi sợ đeo bám mình suốt 19 năm qua.

Nụ cười dễ thương của Huyền Trang gây ấn tượng với người đối diện.

Theo Lê Ái (Trí Thức Trẻ)

Ảnh: Quý Nguyễn