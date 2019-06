Nữ sinh 14 tuổi mất tích bí ẩn khi đi học thêm

Hơn 1 tuần nay, gia đình ông Phạm Văn Cừ (50 tuổi, trú tại thôn Dương Trạch, xã Tân Dân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên) như ngồi trên đống lửa, khi con gái Phạm Thị Trang (14 tuổi) bị mất tích bí ẩn.

Hình ảnh nữ sinh 14 tuổi mất tích

Rong ruổi khắp nơi để tìm con, nhưng đến nay mọi thông tin về con gái vẫn mù mịt đối với gia đình ông.

Ông Cừ cho biết, khoảng 7h ngày 19/6, Trang xin phép bố mẹ đi học thêm, thế nhưng tối muộn cùng ngày thì vẫn không thấy con gái về, ông cùng mọi người trong gia đình tá hỏa đi tìm, nhưng vẫn không thấy con gái ở đâu.

Nguồn tin từ một số người bạn của Trang cho biết, khoảng 8h ngày 19/6 có thấy nữ sinh này lên chiếc xe taxi màu trắng đón trước cổng trường THCS Tân Dân. Sau đó gia đình đã gửi đơn trình báo lên Công an huyện Khoái Châu (Hưng Yên), nhờ lực lượng chức năng vào cuộc tìm kiếm.

"Nhiều ngày nay vợ chồng tôi mất ăn mất ngủ vì lo cho con, gia đình lo sợ con bị dụ dỗ lừa bán sang nước ngoài thì khổ", ông Cừ nói.

Theo thông tin từ gia đình nạn nhân, Trang vừa học hết lớp 8, đang trong quá trình nghỉ hè. Đầu tháng 6/2019 Trang xin gia đình cho đi học thêm thì đến 19/6 xảy ra vụ việc.

Liên quan đến vụ việc trên, đại diện Công an huyện Khoái Châu cho biết, cơ quan công an đã tiếp nhận thông tin từ gia đình, hiện công an huyện đang tích cực tìm kiếm Trang.

Ai nhìn thấy Trang ở đâu xin gọi điện báo tin về cho ông Phạm Văn Cừ (50 tuổi, bố của Trang). SĐT: 0357907245.

