Nữ hiệu trưởng trường cấp 2 lái ô tô gây tai nạn khiến nam thanh niên 19 tuổi chết thảm

Ảnh minh họa.

Ngày 12/3, Công an TX. Hoàng Mai (Nghệ An) cho biết, hiện cơ quan công an đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 1 người tử vong trên Quốc lộ 48D, đoạn qua địa bàn xã Quỳnh Vinh (TX. Hoàng Mai, Nghệ An).

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 17h45 ngày 6/2 (tức Mùng 2 Tết Nguyên Đán), giáo viên Nguyễn Thị Thiên Thu (SN 1966, trú tại xã Nghĩa Xuân, Quỳ Hợp, Nghệ An) điều khiển ô tô mang BKS: 37A-194.61 chạy đi theo hướng Quốc lộ 1A lên huyện Quỳ Hợp.

Khi đi đến Km14+500 Quốc lộ 48D, đoạn qua địa bàn xóm 7 (xã Quỳnh Vinh) thì ô tô của Thu đâm trực diện vào xe máy mang BKS: 37L1-616.95 do anh Phạm Văn Q. (19 tuổi, trú xóm 3B, xã Quỳnh Lộc, TX. Hoàng Mai) điều khiển.

Nạn nhân Q. bị tử vong tại chỗ, chiếc xe máy bị hư hỏng nặng.

Đoạn Quốc lộ 48D, nơi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, vị trí tai nạn nằm phía làn đường ngược chiều so với chiều đi của ô tô.

Trao đổi qua điện thoại, Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Trưởng Công an TX. Hoàng Mai cho biết, phía cơ quan công an sẽ điều tra và xử lý nghiêm vụ việc.

Được biết, giáo viên Thu đang là Hiệu trường THCS Minh Hợp. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ tài xế cùng phương tiện 7 ngày để điều tra làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vụ việc này, ông Hồ Bình Minh - Trưởng phòng Giáo dục và đào tạo huyện Quỳ Hợp xác nhận sự việc và cho biết, khi xảy ra sự việc, cô Thu có điện báo về cho lãnh đạo Phòng giáo dục.

"Hiện sự việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Nếu có vấn đề gì thì họ sẽ gửi về huyện. Còn phía phòng chỉ quản lý về mặt chuyên môn", Trưởng phòng Giáo dục huyện nói.

Người này cho biết, hiện tại cô Thu vẫn là Hiệu trưởng trường THCS Minh Hợp. Giáo viên Thu giữ chức hiệu trưởng trường THCS Minh Hợp được khoảng 10 năm nay.

Theo Gia Hưng (Soha/Trí Thức Trẻ)