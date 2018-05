Nữ hành khách Trung Quốc dọa có bom ở sân bay Cát Bi

Xác nhận sự việc trên với phóng viên chiều nay (3/5), lãnh đạo Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi (TP. Hải Phòng) cho biết đơn vị vừa hủy chuyến bay của hãng Vietjet Air vì một nữ du khách nước ngoài nói có bom.

Theo đó, vào trưa cùng ngày, trong quá trình làm thủ tục lên máy bay trên chuyến bay của hãng Vietjet Air, một nữ du khách người Trung Quốc đã dọa rằng có bom.

Thông tin phát ngôn của nữ hành khách này có tính uy hiếp đến tình hình an ninh chuyến bay và ảnh hưởng đến an toàn hàng không. Thấy vậy, lực lượng an ninh sân bay Cát Bi lập tức lập tổ công tác xử lý.

Lúc này, lực lượng an ninh đã cho kiểm tra người cùng hành lý xách tay của nữ hành khách. Đồng thời, kiểm tra lại hành lý ký gửi của nữ hành khách trên chuyến bay của hãng Vietjet Air.

Cảng hàng không Quốc tế Cát Bi. Ảnh: P.Chính

Sau khi kiểm tra, lực lượng chức năng không phát hiện bom hay các đồ vật nghi vấn có chất gây nổ trong người và hành lý của nữ hành khách.

Trước sự việc trên, tổ an ninh sân bay Cát Bi đã chuyển toàn bộ vụ việc liên quan của nữ hành khách Trung Quốc cho Cảng vụ Cảng hàng không Cát Bi (đơn vị thuộc Cảng vụ hàng không phía Bắc) để giải quyết theo luật định.

Tại Nghị định 91/2007/NĐ-CP ngày 1/6/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nếu hành khách đưa vũ khí, đạn dược, chất cháy, chất nổ, chất phóng xạ lên máy bay và cung cấp thông tin sai có thể gây uy hiếp an toàn của máy bay sẽ bị phạt tiền, mức cao nhất là 50 triệu đồng.

Ngoài ra, hành khách còn bị từ chối vận chuyển có thời hạn hoặc không có thời hạn, buộc phải khắc phục hậu quả mà mình gây ra.

Đức Tùy