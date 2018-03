Nữ doanh nhân Hải Dương "mất tích" bí ẩn sau khi mượn tiền

Thời gian gần đây, nhiều người dân huyện Thanh Hà (Hải Dương) đến trụ sở công an huyện trình báo về việc nữ doanh nhân Lê Thị H. (SN 1973), trú tại xã Thanh Bính (cùng huyện) mượn tiền của nhiều người không trả và sau đó bất ngờ mất tích.

Theo Cơ quan CSĐT, ngày 13/2/2018, Công an huyện Thanh Hà nhận được đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Khuyên (SN 1964), trú tại xã Thanh Hồng; ông Lê Thế Vinh (SN 1960), trú tại xã Thanh Bính (cùng huyện Thanh Hà); anh Nguyễn Đức Sơn (SN 1978), trú tại phường Việt Hòa (TP. Hải Dương) về việc cho chị H. vay với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng cùng 5 cây vàng 999.

Do tin tưởng bà H. là nữ doanh nhân nên khi được hỏi mượn tiền với các mục đích: mở rộng xưởng sản xuất, đáo hạn ngân hàng… các nạn nhân đồng ý, nhưng đến thời hạn trả, bà H. đều khất và đến nay thì không liên lạc được, thậm chí không biết nữ doanh nhân này đi đâu.

Xưởng may của bà H. hiện đã chuyển nhượng cho em gái. Ảnh: T.Thưởng

Trao đổi với phóng viên, Sơn kể, vì quen biết và tin tưởng nên khi được hỏi vay 3,4 tỷ để đáo hạn ngân hàng, anh đã chuyển số tiền trên vào tài khoản bà H. tại Ngân hàng VietcomBank chi nhánh phường Bình Hàn (TP. Hải Dương), sau đó bà H. có chuyển cho anh Sơn 2 giấy nộp tiền.

Đến thời hạn bà H. hoàn trả tiền nhưng anh Sơn không liên lạc được, không biết tung tích hiện tại đi đâu nên anh đến Ngân hàng TMCP xăng dầu Petrolimex chi nhánh Hải Dương thì được lãnh đạo đơn vị thông báo, số tiền 3,4 tỷ đồng của anh đã được bà H. rút hết và 2 giấy chuyển tiền trên là giả.

Gần đây nhất, ngày 2/3, Công an huyện Thanh Hà nhận được đơn của ông Nguyễn Văn Thiết, trú tại xã Thanh Bính cho bà H. vay 10.000 USD, nhưng hiện tại không liên lạc được với nữ doanh nhân để đòi tiền.

Đặc biệt, trường hợp của Lưu Xuân Hiếu, trú tại thôn An Lão, xã Thanh Khê (huyện Thanh Hà) đưa cho bà H. số tiền 3 tỷ đồng để chuyển nhượng xưởng máy khâu. Tuy nhiên, quá thời hạn, ông Hiếu không thấy bà H. giao máy nên tìm hiểu thì được biết, bà H. đã chuyển nhượng lại xưởng cho em gái của mình. Biết mình bị lừa, ông đã làm đơn trình báo Công an huyện Thanh Hà.

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an huyện Thanh Hà thông tin, khi nhận được đơn trình báo người bị hại, Cơ quan CSĐT vào cuộc xác minh và sơ bộ xác định bà H. vay khoảng 7 - 8 tỷ đồng của các nạn nhân. Trong quá trình tìm hiểu thì bà H. không có mặt tại nơi cư trú gây khó khăn cho công tác điều tra, xác minh. Do đó, Cơ quan CSĐT kết hợp với cơ quan chức năng cấm bà H. xuất nhập cảnh.

Được biết, ngoài Công an huyện Thanh Hà thì Công an TP. Hải Dương và Phòng PC45 (Công an tỉnh Hải Dương) cũng nhận được đơn trình báo của các công dân khác về việc cho bà H. mượn tiền đến nay chưa trả và mất liên lạc.

Đức Tùy