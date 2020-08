Nụ cười và tình người nơi tâm dịch

Hàng trăm tổ chức, cá nhân tại Đà Nẵng đã làm hậu phương tiếp tế, chi viện và chăm lo cho đội ngũ y, bác sĩ.

Nụ cười hy vọng trong khu cách ly



Dù số lượng người dân tại Đà Nẵng phải cách ly lớn trong tình hình dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng người dân thành phố biển này đã và đang nỗ lực hết mình cùng ngành Y tế cũng như các lực lượng chức năng khác trong công tác đẩy lùi dịch bệnh.

Tại khu cách ly thuộc ký túc xá phía Tây (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) - nơi đang thực hiện cách ly y tế gần 1.000 người thuộc nhóm F1 luôn có lực lượng chức năng túc trực, phục vụ từng bữa cơm. Trao đổi với PV, một chiến sĩ công an chia sẻ: "Ở đây có đầy đủ lực lượng công an, quân đội, sinh viên tình nguyện túc trực xuyên ngày đêm để đảm bảo cho người dân cách ly an toàn tuyệt đối". Tại khu cách ly, chúng tôi vẫn thường xuyên bắt gặp những nụ cười của niềm tin, niềm hy vọng, tin tưởng về dịch bệnh sẽ đẩy lùi hoàn toàn.

Lực lượng công an, bộ đội, sinh viên tình nguyện đang nỗ lực hết mình tại các chốt trực, điểm cách ly.

Trưa 2/8, TP Đà Nẵng quyết định phong tỏa thêm Bệnh viện Cẩm Lệ (nơi phát hiện 2 ca mắc COVID-19) và khu dân cư Lệ Sơn Nam (xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang - nơi phát hiện 3 ca dương tính COVID-19). Đến nay, Đà Nẵng đã phong tỏa 5 bệnh viện và 2 khu dân cư.

Trước đó, ngày 28/7, Đà Nẵng đã phong tỏa 3 bệnh viện gồm: Bệnh viện C Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Đà Nẵng và phong tỏa khu vực các tuyến đường: Đường Quang Trung (từ nút giao Nguyễn Thị Minh Khai - Quang Trung tới nút Đống Đa - Quang Trung), đường Hải Phòng (từ nút giao Hải Phòng - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Hải Phòng - Ông Ích Khiêm), đoạn đường Ông Ích Khiêm (nút Ông Ích Khiêm - Hải Phòng đến nút Ông Ích Khiêm - Đống Đa), đường Nguyễn Thị -Minh Khai (từ nút giao Quang Trung - Nguyễn Thị Minh Khai tới nút Nguyễn Thị Minh Khai - Hải Phòng).

Khu vực phong tỏa quanh Bệnh viện C Đà Nẵng và nhiều điểm khác, các hàng rào được dựng lên, được lực lượng an ninh, dân phòng, quân đội bảo vệ nghiêm ngặt. Hầu hết người dân đóng kín cửa nhà, luôn đeo khẩu trang và đảm bảo giãn cách 2m. Việc giao/nhận đồ từ thiện, nhu yếu phẩm thiết yếu cũng được lực lượng chức năng hướng dẫn và được người dân thực hiện nghiêm túc.

Nghĩa cử cao đẹp nơi vùng dịch

Người dân Đà Nẵng thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội.

Chiều muộn 2/8, tại điểm chốt ở Bệnh viện C Đà Nẵng, một cô gái bịt kín khẩu trang với 2 túi đồ được bọc cẩn thận dừng lại trước rào chắn. Cô gái ấy là Trần Thanh Thụy, sinh viên năm thứ hai một trường đại học tại Đà Nẵng. "Đây là đồ dùng sinh hoạt thiết yếu được mẹ em chuẩn bị gửi đến đội ngũ y bác sỹ đang cách ly trong bệnh viện. Do mẹ bận việc nên em đưa giúp", Thụy chia sẻ. Nhà Thụy ở quận Liên Chiểu, để đến Bệnh viện C Đà Nẵng phải hơn 10km. Câu chuyện của cô sinh viên năm thứ hai khiến không ít người cảm động.

Ở một chốt khác trước cổng Bệnh viện C Đà Nẵng, từ chiếc xe bán tải chở đồ lỉnh kỉnh, 5 thanh niên bước xuống, thay nhau vác những chiếc thùng trên xe xuống đất, rồi lấy ra những chai nước cam còn mát lạnh. "Bọn em đưa đến cho bệnh viện anh ạ", một thanh niên nói.

Khoảng 100 chai nước cam được họ bọc gọn gàng trong từng túi, để cận trọng ở một góc cạnh rào chắn barie và nói vọng lại với những chiến sỹ công an đang trực tại đây: "Nhờ các anh đưa giúp cho cán bộ trong bệnh viện". Nói xong, những chàng thanh niên ấy lại lên xe chạy đến địa điểm khác…

Trên đây chỉ là 2 trong hàng ngàn hành động thiện nguyện của những người dân Đà Nẵng đối với những người cách ly dịch bệnh. Trong cơn hoạn nạn, tinh thần tương thân tương ái lại trỗi dậy trong mỗi người con đất Việt.

Tại buổi làm việc với Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn - Trưởng bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế đã đề xuất 5 nội dung để có thể giúp Đà Nẵng nhanh chóng đẩy lùi dịch và hạn chế lây lan của virus, bao gồm: Có sự phối hợp trao đổi thông tin thường xuyên về công tác phòng chống COVID-19 giữa Bộ Y tế và TP Đà Nẵng; mở rộng việc lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 trên toàn thành phố; thực hiện nghiêm túc việc cách ly xã hội nhất và những vùng ven thành phố, hạn chế tập trung đông người; thành lập các đội giám sát phòng chống COVID-19 tại cộng đồng trên toàn TP Đà Nẵng; Triển khai các biện pháp quyết liệt về phòng chống COVID-19 tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.



Lê Bảo - Minh Thùy