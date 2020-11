Nữ công nhân bị xe bồn cán tử vong trên đường đến công ty

Đến 9h ngày 10/11 Công an TP. Thuận An (Bình Dương) cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai nhân chứng vụ tai nạn khiến nữ công nhân tử vong, đồng thời trích xuất camera gần hiện trường để điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào sáng cùng ngày trên đường ĐT743 đoạn qua phường An Phú, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Thời điểm trên, xe máy mang BKS: 83P3-964.91 do nữ công nhân khoảng 30 tuổi điều khiển, lưu thông trên đường ĐT743 theo hướng TP. Dĩ An đi TX. Tân Uyên.

Khi xe lưu thông đến phường An Phú lúc này xe bồn mang BKS: 29C-76.52 vượt phải lấn hết làn đường dành cho xe máy khiến nạn nhân hoảng loạn ngã xuống đường và bị bánh xe bồn cán qua người, tử vong tại chỗ.

Lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera điều tra nguyên nhân tai nạn

Được biết, nạn nhân làm công nhân cho một công ty gần hiện trường và đang trên đường tới công ty làm việc thì xảy ra tai nạn.

Theo Tiền phong