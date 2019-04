Nữ chủ nhân chiếc Mercedes S400 kể lại đêm kinh hoàng trên đường Láng

Bằng giọng nói mệt mỏi sau đêm không ngủ để phục vụ công tác điều tra, chị Dương Ánh Ngọc (27 tuổi, sinh sống tại Hà Nội ) – nữ tài xế là nạn nhân của vụ xe điên kinh hoàng tối qua vẫn chưa hết bàng hoàng khi chia sẻ với Zing.vn.

Xe điên quét dọc đường Láng giữa đêm

Khoảng 23h ngày 22/4, chiếc xe của chị Ngọc vừa di chuyển từ đường Tây Sơn rẽ vào đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội), chị cho biết đoạn đường khá vắng vẻ, trời đã về khuya, chỉ còn lác đác vài hàng quán ven đường cùng vài người dân qua lại.

Bất ngờ từ phía sau, một cú tông mạnh khiến 2 người ngồi ghế trước chiếc xe Mercedes S400 choáng váng. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, 2 người được người dân chạy tới giúp đỡ thoát ra ngoài. Chiếc Hyundai Veracruz đen vừa gây tai nạn vẫn lao đi như tên bắn dọc đường Láng rồi khuất hẳn.

“Trời tối, tôi đi khá chậm nhưng hắn vẫn đâm trúng. Ngay sau đâm trúng tôi, hắn còn đâm trúng chiếc xe đạp điện khiến một em nhỏ nguy kịch. Tôi chỉ kịp nghe người dân nói vừa bị xe 'điên' đâm trúng rồi bỏ chạy”, chị Ngọc kể lại.

Chiếc Mercedes S400 của chị Ngọc vỡ nát phần đuôi sau tai nạn liên hoàn. Ảnh: Hải Nam.

Nhìn theo hướng xe chạy, nữ tài xế thấy la liệt xe máy đổ rạp xuống đường, vết máu, mảnh vỡ từ các xe khiến đường Láng giống như một vụ khủng bố, hay tàn tích của một vụ thiên tai.

Trong lúc bỏ chạy, quái xế đâm tông trúng một nữ công nhân vệ sinh môi trường cùng chiếc xe thu gom rác thải tại khu vực trước số nhà 230 đường Láng (Đống Đa, Hà Nội). Chiếc xe rác làm từ kim loại cứng bẹp rúm, biến dạng cùng chiếc chổi tre nằm giữa đường.

Phía lề đường, thi thể nữ công nhân xấu số được người dân che lại cùng bát hương nghi ngút khói.

Chiếc Hyundai Veracruz chỉ dừng lại khi hư hỏng nặng, không thể di chuyển. Ảnh: Hải Nam.

'Hắn say đến mức nói chẳng đâm ai'

Khi sự việc trở nên nghiêm trọng, đường Láng trở nên huyên náo, mất đi vẻ tĩnh mịch về đêm như mọi ngày. Hàng chục xe máy, ôtô đuổi theo quái xế cùng chiếc xe "điên", tiếng còi hú vang cả đoạn đường dài.

Dù móp méo, biến dạng nặng phần đầu xe, chiếc Hyundai Veracruz vẫn tiến thẳng rồi rẽ sang phía Láng Hạ. Chỉ khi xe không thể di chuyển, tài xế mới dừng lại tại khu vực chân cầu vượt Láng Hạ.

Chị Ngọc thông tin khi bước xuống khỏi xe, tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, người nồng nặc mùi rượu.

“Khi tôi gặp, hắn say và nói chẳng đâm ai cả và thách thức mọi người. Tôi và người dân xung quanh bức xúc tột độ trước thái độ đó của hắn khi vừa đâm chết người”, chị Ngọc phẫn nộ.

Nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong tại hiện trường. Ảnh: Hải Nam.

Sau khi lực lượng công an có mặt, chị Ngọc cùng tài xế trên được đưa về trụ sở công an lấy lời khai phục vụ công tác điều tra. Chị chia sẻ cả buổi tối, tài xế gây tai nạn say đến mức không thể trả lời câu hỏi của công an.

Đến sáng nay, việc lấy lời khai cũng chưa thể hoàn tất vì nam tài xế trên vẫn chưa tỉnh táo. Nữ tài xế chia sẻ thêm chiếc Mercedes S400 đã vỡ nát phần đuôi sẽ tốn không ít tiền để sửa chữa nhưng trước mắt, chị muốn nghe lời xin lỗi từ chính tài xế gây tai nạn đêm qua khi đã tỉnh táo.

"Tôi mong sự việc không chìm vào quên lãng như bao vụ tai nạn khác. Những ai tham gia giao thông có ý thức và đừng bất cần như người tài xế kia. Thiệt hại về vật chất có thể bù đắp, nhưng ai bù lại được nỗi đau mất người thân của những người còn sống", nữ tài xế bức xúc.

Vụ tai nạn xảy ra lúc 23h ngày 22/4 ở đường Láng (quận Đống Đa, Hà Nội) khiến một nữ công nhân vệ sinh môi trường tử vong tại chỗ và nhiều người bị thương nặng.

Theo các nhân chứng, thời điểm trên, ôtô Hyundai mang BKS Hà Nội do một người đàn ông trung niên điều khiển di chuyển theo hướng từ Ngã Tư Sở đi đường Láng. Khi đến khu vực trước số nhà 220 đường Láng thì xe bất ngờ tông hàng loạt vào người và phương tiện trên đường.

Sau khi gây tai nạn tài xế tiếp tục lái xe bỏ chạy và chỉ dừng lại khi bị người dân bắt giữ trên đường Láng Hạ, cách vị trí tông xe đầu tiên chừng 2 km.

Sáng 23/4, chỉ huy Công an quận Đống Đa (Hà Nội) cho biết đơn vị đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Đỗ Xuân Tuyên (49 tuổi, ở quận Ba Đình) để làm rõ vụ tai nạn liên hoàn khiến một phụ nữ tử vong.

