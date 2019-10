Sáng nay (10/10), các cơ quan chức năng gồm tổ công tác liên nghành Công an quận Hoàn Kiếm, công an các phường có đường tàu chạy qua và công an đường sắt đã tiến hành phong tỏa các lối vào khu vực phố "đường tàu" Phùng Hưng.

Trưa ngày 9/10, phố "đường tàu" Phùng Hưng vẫn đông đúc nghẹt thở.

Theo một cán bộ công an cho biết: "Chúng tôi sẽ cấm người dân di chuyển vào khu vực đường tàu từ phố Điện Biên Phủ đến ga Long Biên".

Cơ quan chức năng chốt trực cấm người dân di chuyển vào để chụp ảnh, uống cà phê.

Trong khi đó, việc lực lượng chức năng tiến hành cấm toàn bộ người dân di chuyển vào khu vực phố "đường tàu" Phùng Hưng khiến khách du lịch tỏ ra bất ngờ. Trao đổi với PV, anh Hưng - một du khách đến từ TP.HCM cho biết: "Tôi thấy trên mạng xã hội xôn xao nên cũng có mặt tại đây để chụp ảnh nhưng bất ngờ sáng nay bị cấm".

Lực lượng tuần tra, tuyên truyền chủ các quán cà phê đóng cửa.

Trước đó, theo văn bản do Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng có nêu, UBND TP Hà Nội nhận được 4 văn bản của Bộ GTVT, Cục Đường sắt Việt Nam về việc xử lý vi phạm trật tự ATGT đường sắt trên địa bàn các quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Nhiều khách du lịch tỏ ra tiếc nuối.

Bên cạnh đó, Hà Nội cũng nhận được văn bản của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Thái về việc tổ chức ngăn chặn, xử lý dứt điểm vi phạm phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng đường sắt. Ngoài ra, tại công văn của Công ty Cổ phần đường sắt Hà Ninh cũng nêu việc bàn giao để phối hợp quản lý lối đi tự mở qua đường sắt.

Đầu tháng 9, Bộ GTVT đã có văn bản gửi đến UBND Hà Nội, Cục đường sắt Việt Nam và Tổng công ty Đường sắt Việt Nam về việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt thuộc các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng.

Cảnh vắng vẻ hiếm thấy tại phố "đường tàu" Phùng Hưng.

Theo đó, từ đầu tháng 9, tại nhiều khu vực đường tàu chạy qua các quận trên có nhiều du khách trong và ngoài nước kéo đến chụp ảnh, uống cà phê trong khu vực hành lang đường sắt. Bộ đề nghị Hà Nội chỉ đạo các quận xử lý dứt điểm vi phạm an toàn giao thông đường sắt, đồng thời ngăn chặn, giải tán các tụ điểm đông người để chụp ảnh, quay phim...

Lê Bảo