Nỗi khốn cực của cô gái bị chồng "hờ" người Trung Quốc tìm về tận quê dọa giết

Ngày 14/4 chị NguyễnThị L. (SN 1980, quê Kim Sơn, Ninh Bình) gọi điện cho PV cầu cứu:"Người đàn ông mà tôi bị bán làm vợ, đã từ Trung Quốc sang Việt Nam. Ông ta tìm về quê tôi (Ninh Bình) làm đủ mọi trò, gây khó dễ và thậm chí còn mang dao đi quanh làng tìm dọa giết tôi".

Chị L. từng bị bán sang Trung Quốc và may mắn tìm được về Việt Nam

Chị L. cho biết, người "chồng hờ" về được tận quê tìm để đe dọa chị là do trước đây, khi còn chung sống với nhau, người đàn ông này từng về quê chị một lần.

"Vì nghĩ rằng họ có tình cảm thật sự nên trong một lần sang Việt Nam, tôi đưa anh ta về nhà một lần và có giới thiệu với mọi người trong đó có em trai tôi. Ai ngờ chuyện tình cảm dứt được hơn 2 năm nay nhưng giờ anh ta lại tìm về tận quê để nói chuyện".

Chị L. kể tiếp: "Khi anh ta về quê tôi không tìm được, vì nhà bỏ hoang từ lâu, thì anh ta lại lên nhà em trai tôi ở Khánh An (huyện Yên Khánh – cách nhà 20 km) để tìm. Em trai tôi thông báo, đưa điện thoại tôi nghe thì anh ta nói ‘tao cuồng mày, tao không tha’. Thế là anh ta liệt kê đủ mọi thứ ‘nợ nần’, từ chuyện anh ta về Việt Nam đưa tiền cho tôi thuê khách sạn, mua cho tôi cái gì tính hết. Khi không thể gặp được tôi thì anh ta vác dao đi khắp làng bêu xấu, đe dọa tôi".

Người đàn ông Trung Quốc sang Việt Nam để tìm "vợ" về vì quá yêu

Trao đổi với PV, người nhà của chị L. cho hay: "Người đàn ông này không nói được tiếng Việt, ông ta cầm tấm ảnh của chị tôi đưa ra ý hỏi: Có biết người này không? Rồi, ông ta ra hiệu rằng tôi phải trả tiền vì ông ta đã mua quần áo, trang sức cho chị tôi… Số tiền có lúc ông ta nói lên đến 200 triệu đồng", một người thân của chị L. bức xúc.

Người này cầm chiếc điện thoại đưa hình chị L. đi khắp làng để hỏi

Chiều 15/4, trao đổi với chúng tôi, đồng chí Trưởng Công an xã Khánh An cho hay, mới đây Công an xã đã một lần đưa thanh niên người Trung Quốc về để xác minh do có hành vi dùng dao đe dọa một người dân sống tại địa phương.

"Thanh niên người Trung Quốc hai tay cầm 2 con dao đến nhà một người làm rể ở đây để tìm chị gái của anh này, bảo là đòi nợ. Sau đó chúng tôi mời an ninh huyện về giải quyết, sau khi được giải thích thì người này nhận ra vấn đề nên đã đi về. Về phía gia đình người bị đe dọa, hiện chúng tôi chưa tiếp nhận thông tin từ họ", Trưởng Công an xã nói.

Người đàn ông này ngồi lỳ ở quê chị L.

Chiều cùng ngày thông tin với chúng tôi, chị L. cho biết, hiện tại chị vẫn chưa dám về gia đình do bận công việc và để đề phòng bất chắc khi tiếp xúc với người đàn ông này.

Còn người thân của chị L. cho hay, anh ta vẫn còn lảng vảng ở khu vực để tìm bằng được chị L..

Người mẹ trẻ éo le giờ đây chưa dám về quê

Cách đây đúng 1 năm chị Nguyễn Thị L. gọi điện thoại từ Trung Quốc về Việt Nam, cầu cứu người thân để nhờ trợ giúp cho chị thoát khỏi "tổ quỷ" để về quê hương.

Chị L. cho biết, để về được Việt Nam chị đã trải qua hành trình đầy chông gai, cuộc trốn chạy có khi phải nằm trong cốp xe ô tô cả ngày trời.

Trước đó, sự ra đi đột ngột của người chồng đã khiến chị và đứa con nhỏ lâm vào sự đau khổ cả về tinh thần và khó khăn về vật chất.

Khi nỗi đau chưa nguôi ngoai, gia cảnh ngày càng khó khăn, chị L. gặp người bạn gái thân rủ đi Trung Quốc làm công nhân, lương 30 triệu/tháng. Những tưởng có cơ hội thay đổi cuộc sống, kiếm tiền nuôi con thơ, thế nhưng đến nơi, tất cả chỉ là những lời lừa gạt. Chị L. tâm sự, ở nơi "đất khách quê người", chị đã phải đối mặt với cảnh sống không một xu dính túi, bị côn đồ cai quản, bắt đi khách tại một động mại dâm, sống cảnh tủi nhục bơ vơ nơi xứ người, sau đó, bị ép làm vợ một người đàn ông Trung Quốc rồi sau cùng, trốn được về quê những mong yên ổn làm lại cuộc đời nhưng sự chẳng ngờ lại ập tới...

Theo Thời đại