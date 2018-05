Nỗi đau của người mẹ có con là trưởng nhóm 'Hội Thánh Đức Chúa Trời'

Quá khứ bất hảo

Vào 17h ngày 3-5-2018, Đội An ninh nhận được nguồn tin của một người làm nghề sửa chữa điện thoại tại khu vực thôn 1 (xã Tân Dương) về một thanh niên chở theo cháu trai khoảng 5 tuổi, đến nhà tuyên truyền, vận động anh tham gia “Hội thánh Đức Chúa trời”.

Ngay lập tức Trung tá Trịnh Thanh Sơn, Đội trưởng chỉ huy, xuống địa bàn phối hợp với Công an xã Tân Dương yêu cầu thanh niên này về trụ sở UBND xã làm việc. Điều bất ngờ, đối tượng này chính là Nguyễn Văn Hiếu (31 tuổi, ở thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh). Hiếu đã 3 lần bị Công an huyện phát hiện ngăn chặn hoạt động tuyên truyền đạo trái phép trên địa bàn.

Gần đây nhất vào cuối tháng 3-2018, Hiếu cùng với Trần Hữu Nghị (40 tuổi, ở tổ 8, phường Lãm Hà, quận Kiến An, là đối tượng nghiện ma túy, đã bị TAND quận Kiến An ra quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc) cùng đứng làm “trưởng nhóm” để tuyên truyền, lôi kéo người dân tham gia tôn giáo trái pháp luật tại xã Lập Lễ. Cả 3 lần Hiếu đều thừa nhận việc tuyên truyền tôn giáo “Hội thánh đức chúa trời” là vi phạm quy định của pháp luật và cam kết chấm dứt hoạt động. Tuy nhiên Hiếu vẫn tiếp tục thuê nhà ở và lén lút hoạt động.

Niềm vui xen nỗi đau của bà Thịnh khi được gặp cháu nội.

Ngay trong tối 3-5-2018, Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh thông tin, vào tháng 6 năm 2011, Hiếu đã bị TAND thị xã Đông Triều xử phạt 15 tháng tù về tội "Trộm cắp tài sản", ra tù tháng 9-2012.

Qua xác minh, Công an huyện Thuỷ Nguyên còn phát hiện Nguyễn Văn Hiếu chính là “Trưởng nhóm Hội thánh Đức Chúa trời” của Đỗ Xuân Hiếu (29 tuổi, trú ở số 17/347 phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng). Đối tượng này vừa bị Công an quận Hồng Bàng phát hiện, bắt giữ ngày 2-5-2018 về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma tuý, trồng cây cần sa và tổ chức sinh hoạt tôn giáo trái phép tại nhà.

Nguyễn Văn Hiếu khai nhận thường xuyên qua lại nhà Đỗ Xuân Hiếu để sinh hoạt tôn giáo trái phép, đã cùng với tên này và Chu Quốc Cường (người Hà Nội) tổ chức tuyên truyền tôn giáo trái phép từ mấy năm trước trên địa bàn nhiều tỉnh, thậm chí ở cả tỉnh Kon Tum. Hiếu cũng khai đã ly hôn với vợ, thời gian gần đây, Hiếu thường xuyên đưa con trai nhỏ mới 5 tuổi, không cho học hành, đi lang thang tuyên truyền tà giáo trái pháp luật.

Nước mắt của người mẹ

Tối 3-5, sau khi nhận được thông báo của Công an huyện Thuỷ Nguyên, bà Hoàng Thị Thịnh (63 tuổi, trú thôn 7, xã Hồng Thái Tây, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, mẹ của Nguyễn Văn Hiếu) cùng anh Hoàng Tùng Giang, Trưởng Công an xã Hồng Thái Tây tức tốc đến UBND xã Tân Dương với mục đích đón cháu nội (con trai Hiếu) về chăm sóc. Vừa đến nơi, bà lao đến ôm chặt lấy đứa cháu và nghẹn ngào khóc.

Bà Thịnh kể: Tôi có 4 người con, Hiếu là con trai duy nhất và là con út, từ khi lớn lên đến giờ nó làm khổ gia đình nhiều lắm, không biết bao nhiêu lần tôi khóc hết nước mắt vì nó rồi. Suốt 3 năm nó học phổ thông, nhiều ngày tôi phải ép đưa nó đến trường rồi ngồi ở cổng trường canh không là nó trốn học ngay... Hết đánh bi-a, cờ bạc tiêu phá của gia đình nhiều tiền lắm, Hiếu theo bạn bè đi trộm cắp phải vào tù. Khi nó ra tù tôi cố gắng cho nó đi học nghề, nhưng cũng chỉ được một thời gian là nó bỏ luôn. Những tưởng lấy vợ để nó tu chí làm ăn nhưng từ khi vợ nó sinh con (thằng bé bị đẻ non) nó cũng chẳng đoái hoài gì, rồi vợ nó không chịu nổi phải ly hôn, toà xử cho nó được nuôi con. Thương cháu một tay tôi đành lo hết.

Rồi nó đi theo cái “Hội thánh Đức Chúa trời”, về nhà đập bỏ hết bát hương, khi nhà tôi phản ứng thì nó bảo “không thờ ma quỉ, ông bà mà chết tôi thiêu rồi vứt tro xuống Bãi Cháy”. Đau lòng lắm các anh ạ... Nó bỏ nhà đi lang thang, gia đình khuyên can thế nào cũng không được, khi hết tiền lại về nhà bịa chuyện để xin mẹ lúc vài triệu lúc vài chục triệu, vừa tháng trước nó còn đòi xin 200 triệu nhưng tôi không cho vì lương hưu 2 vợ chồng được có mấy triệu/tháng thì lấy đâu ra.

Thế là nó quay ra vận động cả nhà theo đạo. Nó bảo không cái gì bằng “Hội thánh Đức chúa Trời” này đâu, bố mẹ cứ đi theo con, chỉ cần mẹ đi bán “Lợn đất” là được còn con đi giảng đạo, mọi việc đã có “Chúa trời” lo rồi... Nhiều lần nó về nhà rồi lừa tôi, leo tường vào trường mẫu giáo bắt thằng bé mang đi. Có lần gần 9 tháng mới đưa cháu về qua nhà.

Có lần tôi ngồi cả đêm ở cửa nhà nơi nó thuê để giảng đạo (ở xã Hoa Động - Thuỷ Nguyên, năm 2017) mong được gặp cháu tôi nhưng nó mặc kệ, còn cho người ra đuổi tôi và bảo, chỗ của Chúa trời không phải ai cũng vào được. Bà phải có đức tin gì gì ấy thì mới được vào, tôi đành lủi thủi ra về. Một lần khi nó đưa cháu về, tôi giữ lại cháu ở nhà để cho đi học thì nó làm đơn kiện vợ chồng tôi khắp nơi, ra cả toà án vì chúng tôi có tội… chăm con nó. Cả nhà tôi đau lòng lắm...

Hôm nay may quá, các anh Công an giúp tôi tìm lại được cháu, tôi đưa về cho nó đi học, tôi cảm ơn các anh lắm. Còn thằng con bất trị ấy thì mong cơ quan cho nó đi tù để nó khỏi làm khổ những gia đình khác. Tôi chẳng hiểu cái hội thánh ấy cho người ta cái gì, chỉ thấy nó vận ngay vào nhà tôi, làm tan cửa nát nhà ra đấy thôi… Nói rồi bà Thịnh lại ôm cháu nội khóc tức tưởi.

Cháu trai Nguyễn An Bình, 5 tuổi, con của Hiếu khi được hỏi có muốn về với ông bà không thì cháu bảo “Bố không cho đi học, bố bảo cứ đi chơi với bố là được rồi, con sợ lắm, lúc bố giảng đạo cứ bắt con ngồi ở một góc nhà, rồi nhiều hôm chở con đi lung tung. Con nhớ ông bà nội với các bạn lắm, con về với ông bà, đi học với các bạn thôi con sợ không đi với bố nữa…”.

Mặc dù mới 5 tuổi nhưng bé Bình nhớ rất chính xác số điện thoại của bà nội, nhờ đó mà Công an huyện đã liên lạc được với bà Thịnh để bà ra đón cháu về. Còn Hiếu thì kiên quyết không cho cơ quan Công an số điện thoại của bà Thịnh và gia đình.

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục theo qui định, Nguyễn Văn Hiếu đã công nhận việc hoạt động tuyên truyền tôn giáo trên là trái pháp luật, đồng thời cam kết chấm dứt hoạt động này trên địa bàn. Công an huyện Thuỷ Nguyên đã bàn giao Nguyễn Xuân Hiếu cho Công an xã Hồng Thái Tây và gia đình đưa về quản lý, giáo dục.

Anh Hoàng Tùng Giang, Trưởng Công an xã Hồng Thái Tây cho biết, sau khi Hiếu ra tù, hay vắng mặt ở địa phương, đến năm 2015, chính quyền địa phương nắm được Hiếu có biểu hiện tuyên truyền vận động người dân địa phương theo tà đạo “Hội thánh Đức chúa Trời”.

Địa phương đã có biện pháp ngăn chặn và tuyên truyền cho người dân cảnh giác, không nghe theo. Do vậy, ở xã không có ai bị mắc. Qua tìm hiểu Công an xã còn biết Hiếu đi tuyên truyền đạo ở Hạ Long, Vân Đồn... Ban Công an xã đã có văn bản báo cáo Công an thị xã Đông Triều nắm được để có biện pháp ngăn chặn.

Theo CAND Online