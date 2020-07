Như Báo Gia đình & Xã hội đưa tin, tuần qua sự việc cụ Tr.T.N. (SN 1936), trú tại thôn Đoan Xuyên, xã Ứng Hòe (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị con trai Phạm Hùng Sơn (SN 1978) đánh khiến nạn nhân nhập viện với thương tích trên người gây bất bình trong nhân dân và chính quyền địa phương.

Sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Ninh Giang nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với chính quyền sở tại cùng cơ quan chức năng tiến hành xác minh, điều tra làm rõ; đồng thời triệu tập đối tượng Sơn về trụ sở cũng như lấy lời khai những người có liên quan.

Đại diện UBND xã Ứng Hòe đến thăm hỏi, động viên cụ N. khi biết tin nạn nhân được về nhà. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV, đại diện Khoa Hồi sức Cấp cứu – Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho biết: "Sau 6 ngày điều trị tích cực, sức khoẻ bệnh nhân N. tiến triển, các vết thương ngoài da đã ổn định, bệnh nhân ăn được. Đến chiều 12/7, gia đình bệnh nhân xin với bệnh viện cho cụ N. về nhà sau khi ký cam kết".

Có mặt tại gia đình nạn nhân vào buổi trưa muộn khi cụ N. đang được chị Bùi Thị Việt (con dâu) và con trai Phạm Hùng Sơn chăm sóc tại căn nhà cấp bốn nóng bức. Những vết thương trên mặt nạn nhân đã khô, ăn uống được nhưng vì có tiền sử bại liệt nên cụ N.chỉ nằm một chỗ và có người chăm sóc.

Sức khoẻ cụ N. tiến triển tốt, nhưng do bị bại liệt nên nạn nhân không thể đi lại được. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Việt cho biết: "Do sức khoẻ mẹ chồng tôi đã khá hơn, cho nên chiều Chủ nhật vừa rồi, gia đình bàn bạc thống nhất xin với bệnh viện cho mẹ về nhà để tiện chăm sóc. Từ khi xảy ra sự việc, tôi xin công ty cho nghỉ làm 1 tuần, còn 2 người con gái của mẹ tôi trong Tây Nguyên nhận được tin cũng về quê".

Ngồi cạnh giường cụ N., Sơn kể, sau khi xảy ra sự việc, Sơn được đưa về trụ sở Công an xã Ứng Hòe, tiếp đó được đưa xuống Công an huyện Ninh Giang và đến chiều tối hôm sau về nhà. "Tôi biết mình sai rồi, cho nên khi công an cho về, tôi vào trung tâm y tế huyện để xem sức khoẻ mẹ thế nào và xin lỗi mẹ. Tôi hứa từ nay sẽ thay đổi, bớt uống rượu, không đánh vợ…", Sơn tâm sự.

Nỗi ân hận của Phạm Hùng Sơn. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về hôm xảy ra sự việc, Sơn kể chiều 7/7, cụ N. ngồi xe lăn ra trước cửa ngôi nhà cấp 4 để hóng gió. Lúc này Sơn đi ra ngoài ruộng và một lát sau quay về, về đến nhà cụ N. nói muốn uống sữa nhưng Sơn bảo đang bận dọn dẹp nên lát nữa sẽ lấy cho.

"Lúc đó tôi có nói nặng lời với mẹ vì còn bận dọn dẹp, nấu cơm tối. Một lát sau quay ra tôi phát hiện đầu mẹ đập vào thành xe lăn chảy máu. Thấy vậy, tôi bế vào nhà đặt lên giường và cởi chiếc áo của mình đang mặc lau máu trên mặt cho mẹ, chứ tôi không đánh…", người con trai thứ cụ N. cho biết.

Suốt cuộc trò chuyện với PV giữa buổi trưa muộn, Sơn tỏ ra ăn năn hối lỗi với người mẹ già bệnh tật của mình và nói mình không đánh mẹ. Tuy nhiên, khi được triệu tập xuống cơ công an thì Sơn lại thừa nhận có đánh mẹ. Sơn cũng thừa nhận, bản thân hay uống rượu và có đánh vợ (chị Việt).

Căn nhà cấp bốn xuống cấp hiện cụ N. đang sinh sống. Ảnh: Đ.Tùy

Theo cơ quan công an huyện Ninh Giang, khi có mặt tại nơi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai của những người liên quan; đồng thời triệu tập Sơn về trụ sở để làm rõ và Sơn thừa nhận có đánh cụ N.

Ông N.T.H (thôn Đoan Xuyên) kể, buổi chiều 7/7 khi ông đi đánh chuột ngoài đồng về gần đến cổng nhà Sơn thì được mấy cháu nhỏ nói: "Sơn đang đánh mẹ". Nghe thấy vậy, ông H. đi vào cổng và nhìn qua cửa sổ nhà cụ N. thấy cụ N. đang ngồi trên giường, 2 chân buông thõng xuống đất, còn Sơn đứng quay mặt vào mẹ, lưng quay ra cửa sổ.

"Tôi thấy Sơn đưa tay bóp miệng mẹ sau đó tát cụ N. Do Sơn hay uống rượu nên tôi không dám vào vì sợ. Tôi đi đến nhà anh Đ. cạnh đó báo tin", ông H. cho biết.

Thời điểm cụ N. điều trị tại Khoa Hồi sức cấp cứu- Trung tâm y tế huyện Ninh Giang. Ảnh: Đ.Tùy

Còn anh Đ.V.Đ. (hàng xóm) cho hay, khi sang đến nơi, anh thấy cụ N. đang nằm trên giường, miệng ú ớ không nói nên lời, không biết gì và trên mặt, miệng của cụ có nhiều máu, thương tích. Lúc này, Sơn đang ngồi bên cạnh mẹ, trên người có mùi rượu và miệng nói câu gì không nghe rõ. Khi lôi Sơn ra ngoài sân, anh Đ. thấy 2 bàn tay và trên áo của Sơn có máu.

Đại diện Khoa Hồi sức Cấp cứu - Trung tâm y tế huyện Ninh Giang cho hay, bệnh nhân Tr.T.N. (84 tuổi) được người nhà đưa đến nhập viện trong tình trạng các chỉ số sinh tồn ổn định, có vết thương ở vuông má trái, đuôi cung mề trái có vết thương chảy máu; có nhiều vết thương bầm tím trên đầu, mặt. Theo người nhà cho biết, bệnh nhân N. bị con trai dùng chân, tay đánh.

Chị Việt mong chồng thay đổi sau sự việc xảy ra. Ảnh: Đ.Tùy

Chị Việt tâm sự: "Sau sự việc này, tôi mong chồng mình sẽ thay đổi tâm tính, ít rượu chè, tập trung làm việc và nhận ra cái sai của mình. Còn mẹ chồng tôi từ hôm về nhà đến nay muốn được vào trong Gia Lai ở cùng con gái, tuy nhiên sức khoẻ của cụ còn yếu nên gia đình chưa quyết định".

Được biết, trong thời gian tới, Cơ quan Công an huyện Ninh Giang sẽ tiến hành giám định sức khoẻ của cụ N., từ kết quả đó sẽ tiến hành các bước tiếp theo để xử lý theo quy định pháp luật.

Đức Tùy