Níu kéo bất thành, vợ đau đớn tố chồng quan chức ngoại tình

"Quan" liêu xiêu vì bị vợ tố ngoại tình

Vừa qua, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh văn phòng UBND tỉnh Gia Lai thừa lệnh Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai ký văn bản chuyển đơn của bà T.N.L (SN 1978, trú tại TP. Pleiku, Gia Lai) tố cáo chồng là ông V.N.A (Phó Giám đốc Sở NN&PTNT) lên Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về hành vi phạm luật hôn nhân gia đình.

Theo trình bày của bà L. trong đơn, hai vợ chồng bà kết hôn vào năm 2001. Khi đó, bà làm giáo viên, ông làm cán bộ nông nghiệp, cùng công tác tại huyện Phú Thiện. Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc khi có chung với nhau một con trai, 4 tuổi, và một con gái, 1 tuổi.

Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, khi ông A được tổ chức cử đi học cao cấp lý luận chính trị ở Đà Nẵng vào cuối năm 2010 và sau đó được rút về tỉnh làm Phó giám đốc sở thì mối quan hệ tốt đẹp kia bắt đầu rạn nứt.

Cụ thể, theo bà L trong thời gian này, ông Hùng đã cặp bồ với một cô gái tên H (27 tuổi, ở TP Pleiku), khi đó đang học Trung cấp kế toán tại Đà Nẵng. Thấy chồng có biểu hiện sinh hoạt bất thường, bà L đã bí mật tìm hiểu thì phát hiện mối quan hệ ngoài luồng.

Để giữ thể diện cho chồng cũng như hạnh phúc gia đình, bà Hồng đã tìm đến nhà cảnh cáo cô H, yêu cầu chấm dứt chuyện này. Sau đó, ông A và cô H đều hứa sẽ thực hiện.

Tuy nhiên, cuối năm 2011, khi bà được rút về dạy ở một trường tại TP. Pleiku thì phát hiện chồng mình vẫn còn duy trì mối quan hệ với H., thậm chí ông còn bố trí công việc cho cô này tại dự án do ông làm Giám đốc.

Quá đau đớn, bà L đã đòi ly hôn nhưng ông A lúc này lại năn nỉ xin tha thứ. Vì tương lai con cái, bà L lại đến gặp tình địch để cảnh cáo lần nữa. Cô H cũng đã hứa sẽ không tái phạm nhưng chỉ được một thời gian ngắn là đâu lại vào đấy.

Bà L. cho rằng người chồng này còn lấy khoảng 4 tỷ đồng tiền trong nhà mua căn hộ chung cư cao cấp đứng tên của bố ông A. ở Từ Liêm (Hà Nội). Từ tháng 7/2016 cho đến nay ông A. không về nhà.

Liên quan đến vấn đề trên, ngày 13/4, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai Ngô Ngọc Sinh đã ký công văn giao Sở Nội vụ phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra, đề xuất hướng xử lý theo quy định.

Vào tháng 11/2016, một chủ tịch xã cũng đã bị mất chức vì bị vợ tố ngoại tình, quan hệ bất chính với người phụ nữ khác.

Theo đó, ông Dương Mah Tiệp - Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) đã xác nhận ký Quyết định cách chức chủ tịch UBND xã Ia Đêr đối với ông Ksor Bơ vì vi phạm chế độ 1 vợ 1 chồng, mất uy tín của người cán bộ lãnh đạo.

Ông Ksor Bơ đã có quan hệ bất chính với 1 phụ nữ người Kinh sống ở TP. Pleiku. Sự việc bị vợ ông phát hiện, báo cáo với lãnh đạo huyện Ia Grai.

Ban thường vụ huyện ủy Ia Grai đánh giá ông Ksor Bơ là phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã nhưng đã buông lỏng việc chỉ đạo, điều hành; cố ý làm trái các quy định về quản lý đất đai; bỏ sinh hoạt Đảng 6 tháng; có mối quan hệ nam nữ bất chính, gây dư luận không tốt trong quần chúng nhân dân, mất uy tín của người lãnh đạo, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng… nên ra quyết định kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông này.

Cách đây 1 năm, một hiệu trưởng ở Kiên Giang cũng đã bị vợ tố ngoại tình với một nữ trưởng phòng đã gây xôn xao tỉnh này.

Theo đó, vào tối 29/2/2016, tại một căn nhà ở ấp Hòa Tiến, X.Mong Thọ, H.Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã xảy ra một vụ ẩu đả được cho là “đánh ghen” giữa bà T.T.H, vợ của ông T.T.L, hiệu trưởng của một trường tại Kiên Giang với bà H.K.T (36 tuổi), Trưởng phòng tổ chức cũng của trường này.

Vào thời điểm đó, bà H. và con gái, con rể đã phát hiện ông L. và bà T. trong căn nhà. Khi cả ba ập vào căn nhà này thì ông L. và bà T. đang ở trong phòng, khóa cửa nhất quyết không cho ai vào.

Lúc này, bà H. gọi điện thoại báo cho Công an X.Mong Thọ nhờ can thiệp. Khoảng 15 phút sau, ông L. mở cửa phòng ra. Vừa nhìn thấy bà T. đang ở trong phòng cùng chồng mình, bà H. đã không kiềm được cơn tức giận liền xông vào đánh bà T.

Trong lúc giằng co, bà H. chụp được cây thước đánh mạnh vào đầu bà T. khiến bà này bị rách trán phải may 4 mũi. Sự việc ồn ào đã thu hút rất đông người dân địa phương hiếu kỳ đến xem, gây mất trật tự. Công an X.Mong Thọ đã lập biên bản sự việc. Sau đó, qua giám định thương tật, bà T. bị thương tích 11%.

Sau đó, bà H. đã làm đơn tố cáo hành vi sai phạm của ông L. và bà T. đến Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Kiên Giang.

Bà H. nguyên là Phó giám đốc một Sở ở tỉnh Kiên Giang; còn ông L., trước khi làm Hiệu trưởng từng lần lượt kinh qua chức Giám đốc của hai Sở cũng của tỉnh này.

Cán bộ ngoại tình bị xử lý thế nào?

Một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được quy định là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Do đó, như thông tin bạn cung cấp, bố bạn đang có quan hệ ngoài luồng với người phụ nữ khác thì đã vi phạm quy định về nghĩa vụ vợ chồng theo Điều 19 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

“1. Vợ chồng có nghĩa vụ thương yêu, chung thủy, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau; cùng nhau chia sẻ, thực hiện các công việc trong gia đình.

2. Vợ chồng có nghĩa vụ sống chung với nhau, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác hoặc do yêu cầu của nghề nghiệp, công tác, học tập, tham gia các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và lý do chính đáng khác.”

Mặt khác, theo Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 110/2013/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 67/2015/NĐ-CP quy định về xử phạt khi vi phạm chế độ hôn nhân một vợ một chồng như sau:

“1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

a) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà kết hôn với người khác, chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà kết hôn với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

b) Đang có vợ hoặc đang có chồng mà chung sống như vợ chồng với người khác;

c) Chưa có vợ hoặc chưa có chồng mà chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng hoặc đang có vợ;

d) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa những người có họ trong phạm vi ba đời;

đ) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa cha mẹ nuôi với con nuôi;

e) Kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng giữa người đã từng là cha, mẹ nuôi với con nuôi, bố chồng với con dâu, mẹ vợ với con rể, bố dượng với con riêng của vợ, mẹ kế với con riêng của chồng;”

Như vậy, người có hành vi vi phạm chế độ hôn nhân, đặc biệt lại là cán bộ – công chức nhà nước nên điều này sẽ ảnh hưởng đến quan hệ hôn nhân cũng như uy tín bản thân.

Việc có mối quan hệ khác ngoài hôn nhân sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 01 đến 03 triệu đồng tùy theo từng mức độ khác nhau theo Khoản 1 Điều 38 nêu trên. Mặt khác, nếu người ngoại tình làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn thì sẽ bị áp dụng hình phạt tù từ 1 đến 3 năm theo Bộ luật hình sự năm 2015.

Ngoài ra, hành vi này của người vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo nội quy của cơ quan nơi họ đang làm việc. Do đó, tùy theo mức độ vi phạm sẽ có hình thức kỷ luật khác nhau.

